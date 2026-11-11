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Patricia Bullrich cruzó a Irán tras declarar terroristas a dos fuerzas argentinas: “Marca de qué lado estamos”

La senadora de La Libertad Avanza defendió la postura del Gobierno de Milei y cuestionó las represalias de Irán a raíz de una decisión argentina.

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Bullrich cruzó a Irán tras declarar terroristas a dos fuerzas argentinas.
Bullrich cruzó a Irán tras declarar terroristas a dos fuerzas argentinas. Foto: Presidencia
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Patricia Bullrich respondió al gobierno de Irán después de que declarara organizaciones terroristas a las Fuerzas Armadas y Aérea argentinas. La decisión fue tomada como represalia por la incorporación de la Guardia Revolucionaria Islámica al registro argentino de organizaciones terroristas, una medida impulsada por el Gobierno de Javier Milei

A través de su cuenta oficial de Twitter, Bullrich defendió la posición de la Argentina y lanzó duras críticas contra las autoridades iraníes, a las que responsabilizó por violaciones a los derechos humanos y los atentados terroristas perpetrados en Buenos Aires. “Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”, lanzó.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado también cuestionó la situación de los derechos humanos en Irán y acusó al régimen de perseguir a sus ciudadanos. “Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1.700 mujeres por ‘exceder sus derechos’, además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos”, agregó.

Por qué Irán declaró terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas

El Gobierno iraní anunció este miércoles que la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina quedan comprendidas en su legislación sobre organizaciones terroristas en aplicación de lo que denominó el principio de reciprocidad.

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La decisión fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que calificó como un “acto hostil” la incorporación de la Guardia Revolucionaria Islámica al registro argentino y argumentó que su legislación permite adoptar medidas contra países que respalden la decisión estadounidense de considerar terrorista a esa organización militar iraní.

comunicado gobierno irán argentina cancillería
A través de Cancillería, declaró persona no grata al encargado de negocios de Irán en Argentina y le ordenó abandonar el país en 48 horas. Foto: Cancillería Argentina

Además, el comunicado incluyó una advertencia dirigida a la Casa Rosada: “El gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta medida”.

La declaración alcanzó específicamente a la Armada y la Fuerza Aérea, mientras que el Ejército argentino quedó excluido. Las autoridades iraníes no precisaron qué efectos prácticos tendrá la designación ni anunciaron medidas adicionales.

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