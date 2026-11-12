Cuánto cobran los jubilados de ANSES en diciembre con aumento, aguinaldo y bono: la mínima superaría los $750.000

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en diciembre. Foto: ANSES

Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán en diciembre de 2026 un nuevo aumento de sus haberes, vinculado con la inflación de octubre del 2,2%, tal como la informó el INDEC este jueves 12 de noviembre y replicó Canal 26. Con ese porcentaje, la jubilación mínima se proyecta en $453.929,95, mientras que el ingreso total podría alcanzar los $750.894,93 al sumar el medio aguinaldo y un eventual bono de $70.000.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre de 2026

De acuerdo con la Resolución 304/2026 de ANSES, la jubilación mínima de noviembre es de $444.158,46. Al aplicar el aumento estimado del 2,2%, el haber subiría aproximadamente $9.771,49 en diciembre.

En este caso, los montos proyectados para las principales prestaciones -redondeados al peso- son los siguientes:

Jubilación mínima: $453.930.

Jubilación máxima: $3.054.519.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.144.

Pensiones No Contributivas (PNC) equivalentes al 70% de la mínima: $317.751.

PNC para madres de siete hijos: $453.930.

Estas cifras surgen de aplicar el 2,2% publicado por el INDEC a los haberes de noviembre. El aumento definitivo podría presentar pequeñas diferencias, ya que el organismo previsional utiliza un porcentaje de movilidad con dos decimales.

Pesos argentinos; economía. Foto: REUTERS

Aguinaldo de diciembre 2026: cuánto se suma a las jubilaciones y pensiones

Además del aumento mensual, los beneficiarios previsionales alcanzados por el régimen recibirán la segunda cuota del aguinaldo, contemplada en el artículo 31 de la Ley 24.241. Este pago equivale al 50% del haber mensual computable de diciembre y se acredita junto con la prestación.

Con los valores proyectados, un jubilado que cobra la mínima recibiría aproximadamente $226.965 de aguinaldo, lo que elevaría su ingreso bruto a $680.895, sin incluir un eventual bono.

Los totales estimados, sumando haber y medio aguinaldo, serían:

Jubilación mínima: $680.895.

Jubilación máxima: $4.581.778.

PUAM: $544.716.

PNC equivalentes al 70% de la mínima: $476.626.

PNC para madres de siete hijos: $680.895.

Los cálculos consideran un semestre completo de percepción de la prestación. Cuando el beneficio comenzó a cobrarse durante ese período, el aguinaldo puede liquidarse proporcionalmente.

Bono de $70.000: cuánto cobrarían en total los jubilados en diciembre

El Gobierno nacional confirmó mediante el Decreto 1296/2026 el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 durante noviembre. Sin embargo, al 12 de noviembre todavía no existe una confirmación oficial sobre su continuidad en diciembre.

Si se mantiene el refuerzo en las mismas condiciones, los ingresos brutos estimados, incluyendo el haber actualizado, el aguinaldo y el bono completo, serían:

Jubilados con la mínima: $750.895.

Titulares de la PUAM: $614.716.

Beneficiarios de PNC equivalentes al 70% de la mínima: $546.626.

Madres de siete hijos con PNC: $750.895.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en diciembre Foto: ANSES

El bono extraordinario no integra el cálculo del aguinaldo. Además, quienes cobran por encima de la jubilación mínima pueden recibir un complemento menor o quedar excluidos, según los límites que establezca la normativa.

Cabe señalar que los valores son estimativos, tomando el cálculo basado por el IPC de octubre y todavía requieren confirmación oficial.

ANSES deberá oficializar los montos definitivos de diciembre, mientras que el Poder Ejecutivo tendrá que definir la continuidad del refuerzo. Los beneficiarios podrán verificar sus liquidaciones y descuentos a través de Mi ANSES.