El Gobierno acelera para suspender las PASO y Martín Menem espera que el Senado avance antes que termine noviembre

Martín Menem expuso su malestar frente al clima caliente que se generó tras el pedido de las dos mociones en la sesión. Foto: Noticias Argentinas

Martín Menem aseguró que el gobierno de Javier Milei espera avanzar en los próximos 15 días con la suspensión de las PASO de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En diálogo con el programa de Eduardo Feinmann por Radio Mitre, el presidente de la Cámara de Diputados anticipó que el oficialismo buscará obtener la media sanción del Senado antes de fin de mes aunque aclaró que el resultado dependerá de los acuerdos parlamentarios.

Cuándo podría aprobarse la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027

“Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, afirmó Menem, quien inmediatamente aclaró que el plazo mencionado constituye una “expresión de deseo” y no una fecha de votación confirmada.

El presidente de Diputados defendió la iniciativa y consideró que el Estado no debería financiar las elecciones internas de los partidos políticos. “La Argentina no necesita PASO”, sostuvo, y agregó: “No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos”.

La propuesta forma parte de una reforma electoral más amplia que impulsa el oficialismo. El Gobierno pretende convocar durante la próxima semana a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Agustín Coto, para avanzar con el tratamiento legislativo.

El presidente de la Cámara de Diputados se refirió a las elecciones presidenciales de 2027. Foto: Cuenta de Instagram de Martín Menem

Qué falta para suspender las PASO y cuál será el papel de Patricia Bullrich

El principal desafío del Gobierno será reunir los votos necesarios en la Cámara de Senadores, donde Patricia Bullrich preside el bloque de La Libertad Avanza y participa de las negociaciones con otras bancadas.

Menem reconoció que el avance de la reforma depende de los acuerdos que puedan alcanzarse en el Senado. Si el oficialismo consigue la media sanción, el proyecto deberá pasar a Diputados, donde el dirigente riojano considera que existen mayores posibilidades de reunir los apoyos necesarios.

La discusión se dio después de que las PASO nacionales fueran suspendidas para las elecciones legislativas de 2025. Sin embargo, aquella decisión tuvo alcance exclusivo para esos comicios, por lo que no implica su eliminación automática en 2027.

Mientras el Congreso no apruebe una nueva modificación de la legislación electoral, el régimen nacional de primarias continúa vigente. La reforma también está sujeta a un calendario legislativo ajustado: las sesiones ordinarias finalizarán el 30 de noviembre.

Qué otros proyectos quiere tratar el Gobierno antes de fin de año

Además de la reforma electoral, Menem adelantó que el oficialismo buscará avanzar con modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa orientada a priorizar la estabilidad del valor de la moneda y restringir el financiamiento monetario del Tesoro.

En la agenda parlamentaria también aparecen el Presupuesto 2027, proyectos vinculados con Malvinas y una propuesta sobre biocombustibles. Según explicó el titular de Diputados, algunas de estas iniciativas podrían comenzar a tratarse durante las próximas semanas.

Foto del debate de Inocencia Fiscal II y Ley de Biocombustibles. Foto: Noticias Argentinas

El Gobierno también contempla convocar a sesiones extraordinarias para continuar el debate de los proyectos que no lleguen a aprobarse antes del cierre del período ordinario.

Por el momento, la suspensión de las PASO sigue siendo uno de los principales objetivos legislativos de La Libertad Avanza. La próxima instancia será el trabajo en comisión del Senado, donde el oficialismo deberá definir si cuenta con los votos suficientes para llevar la reforma al recinto.