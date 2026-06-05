Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Bastián Jeréz volvió a ser operado: le colocaron un botón gástrico y se encuentra estable

A cinco meses del accidente en Pinamar, el nene de 8 años continúa internado pero con buen avance de salud. “Gracias a Dios, salió todo bien”, expresó su madre en sus redes sociales.

Canal 26
Por Canal 26
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 08:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Bastián Jeréz.
Bastián Jeréz. Foto: NA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Bastián Jeréz, el nene que continúa internado por el choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la ciudad balnearia de Pinamar, volvió a ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Italiano de San Justo. Su madre, Macarena Collantes, lo comunicó mediante sus redes sociales.

En su cuenta personal de Instagram informó que su hijo “ya salió de quirófano” y que “gracias a Dios, salió todo bien”. El procedimiento consistió en el cambio de cánula y la colocación de un botón gástrico para su alimentación. “¡Gracias a todos por sus mensajitos, siempre leo todos!”, expresó la madre de Bastián, quien resultó gravemente herido tras el accidente en la Costa.

Bastián Jerez. Foto: Instagram/macarenacollantess

Manuel Molinari, el conductor de la Amarok; Noamí Quirós, que manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño, se encuentran imputados por el delito de lesiones culposas agravadas.

Los médicos confirmaron que Bastián Jerez presentó “avances positivos”

Los médicos de Bastián Jerez confirmaron “avances positivos” a una semana de una nueva intervención quirúrgica que atravesó el menor.

Contenido Recomendado

La mamá de Bastián Jerez lanzó una rifa solidaria para afrontar los gastos de internación:cómo colaborar

La mamá de Bastián Jerez lanzó una rifa solidaria para afrontar los gastos de internación: cómo colaborar

La emotiva imagen de Bastián Jerez a tres meses de su internación:“El milagro más lindo que verán hoy”

La emotiva imagen de Bastián Jerez a tres meses de su internación: “El milagro más lindo que verán hoy”

La noticia fue confirmada por Macarena Collantes, la mamá del niño, a través de una historia de Instagram. Según contó, se le realizó una tomografía a Bastián y los médicos confirmaron que los ventrículos están más pequeños y que no hay presencia de sangre dentro de ellos.

“En cuanto a su abdomen, también tenemos avances positivos”, agregó la madre en sus redes sociales donde, además, agradeció a Dios: “Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones, por cada súplica mía llorando de rodillas, pidiéndote por mi hijo. Esto es una gran noticia, los tiempos de Dios son perfectos y maravillosos. Te amamos Basti”.

Hace aproximadamente un mes y medio, el menor ingresó al quirófano y le realizaron una ileostomía para sacarle parte del intestino, ya que se le habían formado bridas nuevamente en ese órgano.

Bastián Jerez. Foto: Instagram/macarenacollantess

Cómo avanza la causa de Bastián Jerez

En el caso de Bastián Jerez hay tres imputados. Se trata de Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV en el que iba Bastián; y Maximiliano Jerez, padre del menor. Los tres se encuentran acusados del delito de lesiones culposas agravadas.

Mientras Bastián continúa luchando por su recuperación rodeado de su familia y sostenido por cadenas de oración, la investigación judicial sobre el siniestro arrojó datos vitales en las últimas semanas:

  • Positivo en alcoholemia: las pericias toxicológicas confirmaron que los conductores de los vehículos involucrados manejaban bajo los efectos del alcohol.
  • La principal acusada: de acuerdo al expediente, la joven de 24 años presentaba una graduación alcohólica incluso mayor a la del conductor de la camioneta.
  • El entorno de la víctima: el padre de Bastián, quien lo acompañaba al momento de la tragedia, dio negativo en todos los controles.
  • El violento choque reabrió con fuerza el debate nacional sobre la falta de controles, la extrema imprudencia y el consumo de alcohol al volante en las zonas de frontera y médanos de la Costa Atlántica.
Bastián JerezOperaciónPinamar
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Detuvieron a un amigo de Barrelier que vivía en la casa del horror:el giro clave en el caso Agostina Vega

    Detuvieron a un amigo de Barrelier que vivía en la casa del horror: el giro clave en el caso Agostina Vega

  2. Instituto de Córdoba expulsó como socio a Claudio Barrelier, el acusado del femicidio de Agostina Vega

    Instituto de Córdoba expulsó como socio a Claudio Barrelier, el acusado del femicidio de Agostina Vega

  3. Detuvieron en Mar del Plata al acusado de colocar la réplica de un artefacto explosivo en Tribunales

    Detuvieron en Mar del Plata al acusado de colocar la réplica de un artefacto explosivo en Tribunales

  4. “No volvía, lo llamaba y no me respondía”:habló la dueña del auto que utilizaron para trasladar el cuerpo de Agostina al descampado

    “No volvía, lo llamaba y no me respondía”: habló la dueña del auto que utilizaron para trasladar el cuerpo de Agostina al descampado

  5. Choque, drogas y tenencia de arma:detuvieron a la expolicía de Ciudad que grababa contenido erótico con el uniforme

    Choque, drogas y tenencia de arma: detuvieron a la expolicía de Ciudad que grababa contenido erótico con el uniforme
Lo último
También podría interesarte
Política

Acuerdo militar con Estados Unidos:el Gobierno firmó un pacto para comprar drones del Ejército norteamericano

Acuerdo militar con Estados Unidos: el Gobierno firmó un pacto para comprar drones del Ejército norteamericano

Javier Milei celebró la aprobación del pliego de más de 70 candidatos a jueces:“El inicio de la reconstrucción de la justicia”

Maqueda alertó por los ataques a la libertad de expresión y defendió el rol de la Corte

La Cámara de Senadores aprobó el pliego de la jueza María Verónica Michelli y el acuerdo para pagarle a los fondos buitre

Economía

Hidrovía:el Gobierno preadjudicó la concesión a la empresa belga Jan de Nul - Servimagnus

Hidrovía: el Gobierno preadjudicó la concesión a la empresa belga Jan de Nul - Servimagnus

ANSES actualizó el SUAF para veteranos de Malvinas:cuánto se cobra en junio 2026 por hijo, cónyuge y ayuda escolar

Aumentan las tarifas del gas propano:el Gobierno reduce subsidios y eleva los costos en 10 provincias

El transporte de cargas no logró aliviar costos:subió 1,91% en mayo y preocupó el impacto del gasoil

Internacionales

¿Brasil y EEUU enfrentados?:por qué la tensión entre Lula y Trump va mucho más allá de los aranceles

¿Brasil y EEUU enfrentados?: por qué la tensión entre Lula y Trump va mucho más allá de los aranceles

Imágenes virales:una periodista sufrió una fuerte caída durante la conferencia “mañanera” de Claudia Sheinbaum en México

Inédito:el diminuto país que quiere cambiar su nombre oficial para volver a sus raíces ancestrales

Suiza construye una megabatería bajo tierra que desafía al litio:almacenará energía como una central nuclear en Europa