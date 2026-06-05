Bastián Jeréz volvió a ser operado: le colocaron un botón gástrico y se encuentra estable

Bastián Jeréz. Foto: NA.

Bastián Jeréz, el nene que continúa internado por el choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la ciudad balnearia de Pinamar, volvió a ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Italiano de San Justo. Su madre, Macarena Collantes, lo comunicó mediante sus redes sociales.

En su cuenta personal de Instagram informó que su hijo “ya salió de quirófano” y que “gracias a Dios, salió todo bien”. El procedimiento consistió en el cambio de cánula y la colocación de un botón gástrico para su alimentación. “¡Gracias a todos por sus mensajitos, siempre leo todos!”, expresó la madre de Bastián, quien resultó gravemente herido tras el accidente en la Costa.

Bastián Jerez. Foto: Instagram/macarenacollantess

Manuel Molinari, el conductor de la Amarok; Noamí Quirós, que manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño, se encuentran imputados por el delito de lesiones culposas agravadas.

Los médicos confirmaron que Bastián Jerez presentó “avances positivos”

Los médicos de Bastián Jerez confirmaron “avances positivos” a una semana de una nueva intervención quirúrgica que atravesó el menor.

La noticia fue confirmada por Macarena Collantes, la mamá del niño, a través de una historia de Instagram. Según contó, se le realizó una tomografía a Bastián y los médicos confirmaron que los ventrículos están más pequeños y que no hay presencia de sangre dentro de ellos.

“En cuanto a su abdomen, también tenemos avances positivos”, agregó la madre en sus redes sociales donde, además, agradeció a Dios: “Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones, por cada súplica mía llorando de rodillas, pidiéndote por mi hijo. Esto es una gran noticia, los tiempos de Dios son perfectos y maravillosos. Te amamos Basti”.

Hace aproximadamente un mes y medio, el menor ingresó al quirófano y le realizaron una ileostomía para sacarle parte del intestino, ya que se le habían formado bridas nuevamente en ese órgano.

Bastián Jerez. Foto: Instagram/macarenacollantess

Cómo avanza la causa de Bastián Jerez

En el caso de Bastián Jerez hay tres imputados. Se trata de Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV en el que iba Bastián; y Maximiliano Jerez, padre del menor. Los tres se encuentran acusados del delito de lesiones culposas agravadas.

Mientras Bastián continúa luchando por su recuperación rodeado de su familia y sostenido por cadenas de oración, la investigación judicial sobre el siniestro arrojó datos vitales en las últimas semanas: