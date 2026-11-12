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Javier Milei llamará al nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña: “Deseamos que maneje la transición de la mejor manera”

El canciller confirmó que habrá un contacto con Pedro Alliana y explicó por qué todavía no hubo una comunicación oicial entre ambos mandatarios.

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Javier Milei y Pedro Alliana argentina y paraguay
El presidente argentino se comunicará con quien asumió el Poder Ejecutivo de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña. Foto: REUTERS
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Pablo Quirno confirmó que el presidente Javier Milei se comunicará con Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay que asumió el cargo tras la destitución de Santiago Peña en medio de una crisis política y financiera. El funcionario explicó que el contacto todavía no se concretó debido a que el Gobierno argentino estuvo concentrado en la visita del Papa León XIV y aseguró que las relaciones bilaterales continúan siendo “excelentes”.

Quirno confirmó que Milei tiene previsto comunicarse con Alliana, quien asumió la conducción del país vecino el pasado viernes 6 de noviembre. “Deseamos que maneje la transición de la mejor manera”, expresó en diálogo con Radio La Red.

Además, buscó transmitir tranquilidad sobre el futuro de la relación diplomática y comercial. En ese sentido, destacó que los vínculos entre Buenos Aires y Asunción “son excelentes” pese al cambio de autoridades en el país vecino. Por el momento, no se informó una fecha precisa para la comunicación entre Milei y Alliana.

Pablo Quirno, canciller argentino.
Pablo Quirno, canciller argentino. Foto: NA

Por qué fue destituido Santiago Peña y quién es Pedro Alliana

La llegada de Pedro Alliana a la presidencia de Paraguay se produjo después de una crisis institucional desatada por el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera cuya situación provocó fuertes cuestionamientos al gobierno de Santiago Peña.

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Santiago Peña detenido
Santiago Peña permanecerá en prisión preventiva Foto: via REUTERS

Finalmente, el Senado aprobó la destitución de Peña el pasado 6 de noviembre mientras que Alliana, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente, prestó juramento como nuevo jefe de Estado.

Según informó el Congreso paraguayo, Alliana deberá completar el período constitucional que finaliza el 15 de agosto de 2028. En paralelo, Antonio Barrios fue designado vicepresidente de la República.

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