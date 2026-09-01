Llega la Fiesta Nacional de la Pescadilla a la costa bonaerense: cuándo es, cómo inscribirse y qué premios darán

Participantes del torneo de la Fiesta Nacional de la Pescadilla lanzan sus líneas en las playas de Pinamar Foto: Municipio Pinamar

Pinamar se prepara para recibir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Pescadilla, que este año alcanzará un hito histórico al celebrarse por primera vez con reconocimiento oficial de carácter nacional. Del 10 al 13 de septiembre, la ciudad combinará pesca deportiva, gastronomía, espectáculos y actividades recreativas frente al mar.

La propuesta, organizada por el Club de Pesca Pinamar, convocará tanto a pescadores experimentados como a turistas y familias que busquen disfrutar de cuatro jornadas con entrada libre y una agenda cargada de actividades.

Cuándo y dónde se realiza la 16° Fiesta Nacional de la Pescadilla

La edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Pescadilla se desarrollará entre el 10 y el 13 de septiembre en distintos puntos de Pinamar, aunque el centro principal de las actividades estará ubicado en Avenida Bunge e Intermédanos.

En ese predio se instalarán los espacios gastronómicos, los escenarios para espectáculos en vivo y los sectores destinados a las propuestas recreativas que acompañarán la celebración durante los cuatro días.

Participantes del torneo de la Fiesta Nacional de la Pescadilla lanzan sus líneas en las playas de Pinamar Foto: Municipio Pinamar

La apertura oficial está prevista para el jueves 10 al mediodía y desde entonces habrá programación diaria para residentes y visitantes.

Cómo inscribirse al torneo de pesca deportiva y cuáles son los precios oficiales

El tradicional concurso de pesca será el gran atractivo del cierre de la fiesta. Quienes deseen participar pueden realizar consultas e inscribirse a través del WhatsApp 2254-620226 o acercándose a la sede del Club de Pesca Pinamar, ubicada en Bunge 64.

La organización confirmó que el valor de la inscripción es de $170.000 para el público general y de $150.000 para los socios de la institución.

Además, las primeras inscripciones anticipadas participaron de promociones especiales previstas por la organización antes del cierre del período promocional.

Un 0 km de premio principal: los detalles del gran concurso de pesca en la costa

El certamen entregará uno de los premios más importantes del calendario de pesca deportiva del país. El ganador obtendrá una Fiat Titano Endurance 4x4 0 km, además del reconocimiento mayor de la competencia.

La escala de premios continuará con importantes sumas de dinero:

2° premio: $10.000.000

3° premio: $5.000.000

4° premio: $2.500.000

Del 5° al 10° puesto: $1.000.000

Del 11° al 20° puesto: $500.000

También habrá premios especiales para socios del Club de Pesca Pinamar, categoría chucho, damas y cadetes.

Cuál es el cronograma de actividades, shows en vivo y patio gastronómico

La fiesta comenzará el jueves 10 de septiembre a las 12 con la apertura oficial del predio de Avenida Bunge e Intermédanos.

Pesca en lagunas y playas. Foto: NA

El viernes 11 y el sábado 12, también desde el mediodía, habrá patio gastronómico, feria y espectáculos en vivo para el público.

Como novedad de esta edición se realizará el Primer Gran Picadito de Damas, una actividad gratuita destinada exclusivamente a mujeres previamente inscriptas en el torneo principal. La propuesta tendrá lugar el sábado de 10 a 13 horas en la zona de Bunge y Avenida del Mar.

Por su parte, el domingo 13 se desarrollará el esperado concurso de pesca que marcará el cierre de la celebración.

Dónde se ubica la cancha de pesca: los 6 kilómetros de playa donde se compite

La competencia principal se realizará el domingo 13 de septiembre entre las 10 y las 15 horas sobre un amplio sector del frente costero de Pinamar.

La denominada cancha de pesca abarcará aproximadamente seis kilómetros de playa, desde Avenida del Mar y Las Gaviotas hasta el Balneario Más Allá, un tramo especialmente elegido por sus condiciones para la pesca deportiva.

Se espera la participación de pescadores provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de otras regiones del país.

Cómo llegar a Pinamar desde CABA

Quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires pueden llegar a Pinamar por la Ruta Provincial 2 hasta el empalme con la Ruta Provincial 74, para luego conectar con la Ruta Provincial 56 y finalmente tomar la Ruta Provincial 11 hacia la costa atlántica.

El recorrido demanda alrededor de cuatro horas de viaje en automóvil, dependiendo del tránsito. También existen servicios regulares de ómnibus que conectan diariamente CABA con la ciudad balnearia.

Con una camioneta Fiat Titano Endurance 4x4 0 km como premio principal, el tradicional concurso de pesca y una agenda que suma gastronomía, espectáculos y propuestas para toda la familia, la 16° Fiesta Nacional de la Pescadilla buscará consolidarse como uno de los grandes eventos de septiembre en la costa bonaerense.