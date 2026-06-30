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Bastián Jerez comenzó su rehabilitación a casi seis meses del accidente en Pinamar: cuál es el estado de la causa

El nene de 8 años fue trasladado a un centro especializado para iniciar su tratamiento luego de haber pasado por varias operaciones.

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Bastian Jerez.
Bastian Jerez. Foto: Redes sociales
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Luego de casi seis meses, Bastián Jerez comenzó una nueva etapa en su recuperación. El niño de 8 años, que resultó gravemente herido en el accidente ocurrido en los médanos de Pinamar durante el verano, fue trasladado a un centro especializado donde inició un tratamiento integral de rehabilitación.

La noticia fue compartida por su mamá, Macarena Collantes, en sus redes sociales, quién mantuvo informados a sus allegados durante todo este tiempo. En este sentido, anunció que el inicio de esta etapa es clave para que el nene continúe recuperando movilidad y otras funciones que se vieron afectadas por las graves lesiones que sufrió.

Avanza la salud de Bastián Jeréz Foto: NA.

El traslado hacia la rehabilitación se produjo tras viarios meses de internación y numerosas operaciones en el Hospital Italiano de San Justo, y en las últimas semanas, la evolución clínica de Bastián permitió que el equipo médico autorizara el comienzo de un programa intensivo, en el que trabajará junto a especialistas de distintas áreas.

El tratamiento contempla ejercicios de estimulación, kinesiología y otras terapias destinadas a favorecer la recuperación motriz y mejorar su calidad de vida. Según indicaron sus familiares, será un proceso gradual que requerirá tiempo y acompañamiento permanente.

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Bastián Jerez. Foto: Instagram/macarenacollantess

Cómo avanza la causa de Bastián Jerez

En el caso de Bastián Jerez hay tres imputados. Se trata de Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV en el que iba Bastián; y Maximiliano Jerez, padre del menor. Los tres se encuentran acusados del delito de lesiones culposas agravadas.

Mientras Bastián continúa luchando por su recuperación rodeado de su familia y sostenido por cadenas de oración, la investigación judicial sobre el siniestro arrojó datos vitales en las últimas semanas:

  • Positivo en alcoholemia: las pericias toxicológicas confirmaron que los conductores de los vehículos involucrados manejaban bajo los efectos del alcohol.
  • La principal acusada: de acuerdo al expediente, la joven de 24 años presentaba una graduación alcohólica incluso mayor a la del conductor de la camioneta.
  • El entorno de la víctima: el padre de Bastián, quien lo acompañaba al momento de la tragedia, dio negativo en todos los controles.
  • El violento choque reabrió con fuerza el debate nacional sobre la falta de controles, la extrema imprudencia y el consumo de alcohol al volante en las zonas de frontera y médanos de la Costa Atlántica.
Bastián JerezPinamarRecuperación
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