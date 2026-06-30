Bastián Jerez comenzó su rehabilitación a casi seis meses del accidente en Pinamar: cuál es el estado de la causa

Bastian Jerez. Foto: Redes sociales

Luego de casi seis meses, Bastián Jerez comenzó una nueva etapa en su recuperación. El niño de 8 años, que resultó gravemente herido en el accidente ocurrido en los médanos de Pinamar durante el verano, fue trasladado a un centro especializado donde inició un tratamiento integral de rehabilitación.

La noticia fue compartida por su mamá, Macarena Collantes, en sus redes sociales, quién mantuvo informados a sus allegados durante todo este tiempo. En este sentido, anunció que el inicio de esta etapa es clave para que el nene continúe recuperando movilidad y otras funciones que se vieron afectadas por las graves lesiones que sufrió.

Avanza la salud de Bastián Jeréz Foto: NA.

El traslado hacia la rehabilitación se produjo tras viarios meses de internación y numerosas operaciones en el Hospital Italiano de San Justo, y en las últimas semanas, la evolución clínica de Bastián permitió que el equipo médico autorizara el comienzo de un programa intensivo, en el que trabajará junto a especialistas de distintas áreas.

El tratamiento contempla ejercicios de estimulación, kinesiología y otras terapias destinadas a favorecer la recuperación motriz y mejorar su calidad de vida. Según indicaron sus familiares, será un proceso gradual que requerirá tiempo y acompañamiento permanente.

Bastián Jerez. Foto: Instagram/macarenacollantess

Cómo avanza la causa de Bastián Jerez

En el caso de Bastián Jerez hay tres imputados. Se trata de Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV en el que iba Bastián; y Maximiliano Jerez, padre del menor. Los tres se encuentran acusados del delito de lesiones culposas agravadas.

Mientras Bastián continúa luchando por su recuperación rodeado de su familia y sostenido por cadenas de oración, la investigación judicial sobre el siniestro arrojó datos vitales en las últimas semanas: