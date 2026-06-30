Bastián Jerez comenzó su rehabilitación a casi seis meses del accidente en Pinamar: cuál es el estado de la causa

Luego de casi seis meses, Bastián Jerez comenzó una nueva etapa en su recuperación. El niño de 8 años, que resultó gravemente herido en el accidente ocurrido en los médanos de Pinamar durante el verano, fue trasladado a un centro especializado donde inició un tratamiento integral de rehabilitación.
La noticia fue compartida por su mamá, Macarena Collantes, en sus redes sociales, quién mantuvo informados a sus allegados durante todo este tiempo. En este sentido, anunció que el inicio de esta etapa es clave para que el nene continúe recuperando movilidad y otras funciones que se vieron afectadas por las graves lesiones que sufrió.
El traslado hacia la rehabilitación se produjo tras viarios meses de internación y numerosas operaciones en el Hospital Italiano de San Justo, y en las últimas semanas, la evolución clínica de Bastián permitió que el equipo médico autorizara el comienzo de un programa intensivo, en el que trabajará junto a especialistas de distintas áreas.
El tratamiento contempla ejercicios de estimulación, kinesiología y otras terapias destinadas a favorecer la recuperación motriz y mejorar su calidad de vida. Según indicaron sus familiares, será un proceso gradual que requerirá tiempo y acompañamiento permanente.
Cómo avanza la causa de Bastián Jerez
En el caso de Bastián Jerez hay tres imputados. Se trata de Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV en el que iba Bastián; y Maximiliano Jerez, padre del menor. Los tres se encuentran acusados del delito de lesiones culposas agravadas.
Mientras Bastián continúa luchando por su recuperación rodeado de su familia y sostenido por cadenas de oración, la investigación judicial sobre el siniestro arrojó datos vitales en las últimas semanas:
- Positivo en alcoholemia: las pericias toxicológicas confirmaron que los conductores de los vehículos involucrados manejaban bajo los efectos del alcohol.
- La principal acusada: de acuerdo al expediente, la joven de 24 años presentaba una graduación alcohólica incluso mayor a la del conductor de la camioneta.
- El entorno de la víctima: el padre de Bastián, quien lo acompañaba al momento de la tragedia, dio negativo en todos los controles.
- El violento choque reabrió con fuerza el debate nacional sobre la falta de controles, la extrema imprudencia y el consumo de alcohol al volante en las zonas de frontera y médanos de la Costa Atlántica.