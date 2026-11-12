Quiénes pueden acceder al retiro voluntario de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas: el anuncio del Gobierno

El Gobierno ofrece retiros voluntarios para empleados de IOSFA. Foto: Misiones Online

El Gobierno puso en marcha un régimen de retiro voluntario para los trabajadores de planta permanente del IOSFA en el marco del proceso de disolución del organismo. La propuesta contempla una gratificación de hasta 30 salarios, continuidad de la cobertura médica por seis meses y condiciones especiales para quienes estén cerca de jubilarse. Los empleados podrán adherir entre el 12 y el 26 de noviembre.

Retiro voluntario en IOSFA: quiénes pueden acceder

El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) oficializó un programa de desvinculación voluntaria destinado a los agentes de planta permanente. La medida quedó establecida mediante la Disposición 721/2026, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de la reestructuración impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Ofrecen hasta 30 sueldos para los retiros voluntarios.

El régimen establece una ventana de inscripción limitada: los trabajadores interesados podrán presentar sus solicitudes entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026, sin posibilidad de prórroga.

Como compensación por finalizar el vínculo laboral, los empleados podrán recibir una gratificación de hasta 30 sueldos, cuyo monto dependerá de factores como la edad, la antigüedad y la situación previsional de cada agente. Además, se contempla la continuidad de la cobertura médica para el grupo familiar durante seis meses.

El pago se realizará en una sola cuota cuando la suma no supere los $20 millones. Si excede ese importe, el organismo podrá abonarla en hasta tres pagos mensuales y consecutivos de $20 millones, con el saldo restante en una última liquidación.

Una de las principales condiciones para quienes acepten la propuesta es que no podrán volver a trabajar en el Estado nacional durante ocho años desde la fecha de baja. La restricción alcanza empleos, contratos, asesorías, cargos de autoridad y vínculos con organismos multilaterales de crédito.

Qué pasa con los trabajadores del IOSFA que están cerca de jubilarse

El programa también contempla una alternativa para los empleados que se encuentran próximos a alcanzar la edad jubilatoria, pero todavía no reúnen los aportes necesarios para acceder a una prestación previsional.

En esos casos, el régimen ofrece una prestación mensual equivalente al 60% de la remuneración bruta, con continuidad de los aportes previsionales y de obra social.

El beneficio podrá extenderse durante un máximo de 36 meses o hasta que el trabajador reúna los requisitos necesarios para jubilarse, lo que ocurra primero.

La alternativa busca facilitar la salida de los agentes que están cerca del retiro previsional y evitar que queden sin ingresos ni cobertura durante el período previo a la jubilación.

El Gobierno avanza con el cierre del IOSFA y la creación de nuevas obras sociales

El retiro voluntario se inscribe en el proceso de disolución y liquidación del IOSFA, que atraviesa una profunda crisis financiera, con deudas acumuladas con prestadores, dificultades para garantizar la atención médica y conflictos vinculados con sus farmacias, hoteles y residencias.

La reestructuración fue dispuesta mediante los decretos 88/2026 y 1286/2026, que establecieron la creación de dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). La primera estará destinada al personal militar y sus familias, mientras que la segunda atenderá a los integrantes de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.

Instituto de Obras Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Foto: X/@jrsifuentes69

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que los trabajadores del IOSFA no serán transferidos automáticamente a la OSFA. Por eso, el retiro voluntario aparece como una herramienta para reducir la dotación antes de que se complete la reorganización.

Actualmente, el organismo cuenta con unos 2.450 trabajadores, considerando las distintas modalidades de contratación. En paralelo, la nueva estructura de la OSFA apunta a limitar al 8% la proporción de recursos destinados a gastos administrativos y de funcionamiento, para concentrar el resto en prestaciones sanitarias y medicamentos para sus aproximadamente 325.000 afiliados.