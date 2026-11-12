De manejar las finanzas de Nvidia a reemplazar a Jensen Huang: quién es Colette Kress y cuál es su fortuna

Colette Kress, la nueva directora financiera de Nvidia. Foto: via REUTERS

La salida de Jensen Huang de Nvidia abrió una nueva etapa en una de las compañías más importantes del negocio tecnológico mundial. Tras 33 años al frente de la empresa que cofundó, el ejecutivo presentó su renuncia inmediata y dejó la conducción en manos de Colette Kress, quien asumió como directora ejecutiva interina sin abandonar su cargo de directora financiera.

La transición se produce en un contexto de incertidumbre por las investigaciones internas y las versiones sobre un presunto intento de espionaje extranjero que involucraría al ahora exCEO. Mientras el directorio avanza con la búsqueda de un sucesor permanente, Kress tendrá la responsabilidad de sostener la estrategia comercial y transmitir confianza a los inversores.

La ejecutiva conoce de cerca el funcionamiento de Nvidia y mantiene una relación habitual con accionistas, analistas y grandes fondos de inversión. Su designación representa una apuesta por la continuidad financiera y operativa en un momento clave para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Quién es Colette Kress, la nueva CEO interina de Nvidia

Kress llegó a Nvidia en septiembre de 2013, después de desarrollar una extensa carrera en el sector tecnológico. Desde entonces ocupa el cargo de vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, una posición desde la que acompañó la transformación de la compañía.

Durante su gestión, Nvidia pasó de ser reconocida principalmente por sus tarjetas gráficas para videojuegos a convertirse en una de las principales proveedoras mundiales de procesadores para inteligencia artificial y centros de datos.

Colette Kress, la nueva CEO interina de Nvidia. Foto: via REUTERS

Antes de incorporarse a la empresa, Kress trabajó durante tres años en Cisco, donde fue vicepresidenta sénior y directora financiera de la organización de Tecnología Empresarial y Operaciones. Allí estuvo a cargo de la estrategia financiera, la planificación, los informes y el desarrollo de negocios.

Su recorrido también incluye 13 años en Microsoft. Durante ese período, ocupó diferentes puestos directivos en el área financiera y fue responsable de las finanzas de la división de Servidores y Herramientas.

Previamente, desarrolló distintas funciones financieras en Texas Instruments. Su formación académica incluye una licenciatura en Finanzas de la Universidad de Arizona y una maestría en Administración de Empresas de la Southern Methodist University.

El patrimonio y el sueldo de la nueva CEO de Nvidia

La exposición financiera de Kress dentro de Nvidia también quedó reflejada en la documentación presentada por la compañía ante los organismos reguladores. Según los datos consignados en enero, la ejecutiva y su familia tenían acciones de la empresa por un valor superior a los USD 700 millones. Además, durante el último año recibió una remuneración total de USD 14,3 millones.

Su participación accionaria la ubica entre las ejecutivas con mayor exposición económica al desempeño bursátil de Nvidia, cuya valoración había rondado los USD 4 billones.

A diferencia de Huang, que concentraba buena parte de la visibilidad pública y de las presentaciones estratégicas de la compañía, Kress construyó su perfil principalmente a través de las conferencias de resultados y los encuentros con analistas e inversores.

Esa experiencia será determinante en su nueva función, especialmente porque deberá responder a las inquietudes del mercado sobre el futuro de la empresa.

La renuncia de Jensen Huang y la crisis que sacudió a Nvidia

La salida de Huang se conoció después de una reunión del directorio que había generado expectativas y quedado bajo escrutinio. El consejo también había iniciado una investigación independiente por informaciones relacionadas con un presunto intento de inteligencia extranjera dirigido contra el entonces CEO.

La pesquisa está supervisada por un comité de consejeros independientes y abogados externos. El 8 de noviembre, Nvidia había comunicado que no tenía motivos para considerar que la seguridad nacional o los secretos corporativos estuvieran comprometidos.

Sin embargo, las versiones sobre cuestiones personales y las dudas vinculadas con posibles controles de exportación incrementaron la presión sobre la conducción de la compañía. Parte de las acusaciones difundidas en los últimos días no pudo verificarse de inmediato.

La renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia. Foto: REUTERS

El impacto también llegó a los mercados: las acciones de Nvidia llegaron a caer más de 8% durante las operaciones posteriores al cierre del miércoles y antes de la apertura regular, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de su conducción.

La volatilidad alcanzó también a los futuros vinculados al Nasdaq, mientras que los papeles de AMD y Broadcom registraron avances previos a la rueda.

Cuándo será la primera presentación de Colette Kress como CEO de Nvidia

Uno de los primeros desafíos públicos de Kress llegará el 17 de noviembre, cuando Nvidia tiene previsto presentar sus próximos resultados financieros.

Los inversores y analistas esperan que la nueva directora ejecutiva interina brinde precisiones sobre la búsqueda de un reemplazante permanente, la continuidad del equipo de gestión y los próximos lanzamientos de chips y sistemas de inteligencia artificial.

El desafío será sostener la confianza del mercado en una empresa que ocupa un lugar central en la expansión de la inteligencia artificial. La transición también pondrá a prueba la capacidad de Nvidia para mantener su liderazgo comercial sin la presencia de Huang en la conducción.