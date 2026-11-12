El Gobierno dio un paso clave para suspender las PASO en 2027: cuándo se tratará en el Senado

La Libertad Avanza logró reactivar el debate de la reforma electoral y apuesta a conseguir los votos necesarios antes de que termine noviembre.

El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso para suspender las PASO en 2027 y consiguió que el Senado convocara a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el martes 17 de noviembre a las 15 en el Salón Illia. La decisión se produjo después de que el jefe de Gabinete Diego Santilli avanzara en las negociaciones con gobernadores y legisladores aliados y el oficialismo buscará obtener un dictamen favorable para llevar la reforma electoral al recinto antes de fin de mes.

La convocatoria fue formalizada este jueves 12 de noviembre por disposición del senador fueguino Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El único punto incluido en el temario es el proyecto de Reforma Electoral Integral enviado por el Gobierno, que contempla modificaciones al sistema de elecciones primarias, el financiamiento de los partidos y otros aspectos de la legislación electoral.

Javier Milei y Diego Santilli. Foto: X @diegosantilli

Aunque el Gobierno había impulsado originalmente la eliminación definitiva de las PASO, las dificultades para reunir los respaldos necesarios llevaron al oficialismo a concentrar sus esfuerzos en suspenderlas para las elecciones de 2027.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó que espera conseguir la media sanción del Senado dentro de los próximos 15 días. Sin embargo, reconoció que ese plazo depende de las negociaciones parlamentarias.

Cuántos votos necesita el Gobierno para las PASO y qué negocia con los gobernadores

La reforma electoral necesita el respaldo de 37 senadores y 129 diputados debido a que el artículo 77 de la Constitución Nacional exige una mayoría absoluta del total de integrantes de cada cámara para modificar el régimen electoral y de partidos políticos.

En el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, participa de la coordinación parlamentaria para reunir los apoyos necesarios antes de una eventual sesión.

La negociación también tiene proyección electoral. El Gobierno busca alcanzar acuerdos nacionales con los mandatarios provinciales sin comprometer necesariamente alianzas para las elecciones locales de 2027.

La estrategia oficialista está encabezada por Diego Santilli, quien mantuvo conversaciones con gobernadores y abrió contactos con senadores de la Unión Cívica Radical para conseguir apoyos. Desde Casa Rosada consideran que los acuerdos están avanzados, aunque todavía resta convertirlos en votos concretos dentro del Congreso.

Qué pasará con las PASO de 2027 y cuáles son los próximos pasos

Por el momento, las PASO nacionales siguen vigentes para 2027 mientras el Congreso no apruebe una nueva ley. Si bien las primarias fueron suspendidas para las elecciones legislativas de 2025, aquella decisión tuvo una aplicación limitada a ese año.

Si el oficialismo consigue un dictamen favorable en comisión, podrá avanzar con el tratamiento en el recinto. Una eventual media sanción del Senado deberá ser posteriormente considerada por la Cámara de Diputados.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

En paralelo, Javier Milei prepara una agenda legislativa que incluye el Presupuesto 2027, proyectos relacionados con discapacidad, propiedad privada y patentes y la posibilidad de llevar a cabo las sesiones extraordinarias durante diciembre.

El Gobierno pretende utilizar las próximas votaciones para consolidar sus acuerdos con los aliados antes del cierre del período ordinario, que es el 30 de noviembre. La reunión del próximo martes 17 será el primer paso para determinar si existen los respaldos suficientes para modificar el calendario electoral de 2027.