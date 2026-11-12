Nuevo escenario político en EE.UU.: qué cambia y qué no con la nueva composición del Congreso

El Congreso de EEUU aprobó el plan fiscal de Donald Trump Foto: REUTERS

Las elecciones de medio término en Estados Unidos dieron como resultado una victoria del Partido Demócrata, que logró recuperar el control de ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, esto no supone necesariamente un cambio en el rumbo de la política exterior estadounidense.

Si bien el Congreso puede condicionar algunas decisiones del presidente Donald Trump, la política exterior de Estados Unidos no responde exclusivamente a una administración o a un partido político, sino también a intereses nacionales que trascienden los distintos gobiernos.

Para comprender esta continuidad, basta con observar algunas decisiones de las últimas administraciones estadounidenses. Aunque demócratas y republicanos mantienen importantes diferencias en política exterior, ambos han sostenido determinadas prioridades estratégicas, especialmente en lo que respecta a la competencia con China.

La continuidad de un interés estratégico, más allá del color político

La competencia con China constituye uno de los ejemplos más claros de esta continuidad. La administración de Barack Obama (2009-2017) impulsó un mayor acercamiento estratégico hacia Asia-Pacífico mediante el denominado Pivote hacia Asia, que buscaba reforzar la presencia estadounidense en la región y fortalecer sus alianzas frente al creciente poder de China.

Posteriormente, Donald Trump, durante su primer mandato (2017-2021), profundizó la confrontación comercial con Beijing e intentó limitar su influencia tecnológica, presionando a países europeos y latinoamericanos para restringir la participación de empresas chinas como Huawei en sus redes de telecomunicaciones. Además, impulsó la reactivación del QUAD en 2017, un mecanismo de cooperación estratégica integrado por Estados Unidos, Japón, India y Australia.

Por su parte, Joe Biden (2021-2025) mantuvo buena parte de las restricciones comerciales y tecnológicas impuestas por Trump, al tiempo que profundizó la competencia estratégica con China mediante iniciativas como AUKUS, una asociación de seguridad entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, creada en 2021 para fortalecer la cooperación militar y tecnológica en el Indo-Pacífico.

De esta manera, pese a las diferencias en sus formas de actuar, las tres administraciones mantuvieron como prioridad evitar que el creciente poder de China desplazara la influencia estadounidense en Asia.

Esta continuidad parece responder a una lógica geopolítica que trasciende las diferencias partidarias: impedir que una potencia rival alcance una posición dominante en Asia y pueda amenazar los intereses estratégicos de Estados Unidos en el Pacífico.

Un escenario que encuentra un antecedente histórico en la expansión del Imperio japonés durante la primera mitad del siglo XX, cuando Tokio logró controlar amplias regiones de Asia y desafiar la presencia estadounidense en el Pacífico.

Desde esta perspectiva, la competencia con China no parece ser simplemente una decisión política de Trump, sino una preocupación estratégica que también estuvo presente en sus antecesores.

¿Qué cambia entonces después de las elecciones?

La victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso introduce un nuevo escenario político para Donald Trump a partir de enero de 2027. Si bien el presidente conserva amplias facultades para conducir la política exterior, la oposición podría condicionar su margen de maniobra mediante el control presupuestario, la aprobación de determinadas leyes y la supervisión de las decisiones del Ejecutivo.

Esto podría traducirse en mayores dificultades para financiar determinadas iniciativas militares, aprobar nuevos programas de asistencia exterior o impulsar medidas comerciales que requieran intervención legislativa.

Asimismo, el Congreso podría ejercer mayor presión sobre la administración respecto de sus compromisos con la OTAN y sus relaciones con los aliados europeos.

¿Qué no cambia?

Sin embargo, el resultado electoral no modifica necesariamente las prioridades estratégicas de Estados Unidos. La competencia con China, la preservación de la superioridad militar estadounidense y el mantenimiento de su influencia en el Indo-Pacífico responden a intereses que trascienden las diferencias partidarias.

Como demostraron las administraciones de Obama, Trump y Biden, las divergencias se encuentran principalmente en los instrumentos empleados para alcanzar esos objetivos, antes que en la identificación de China como un competidor estratégico.

Por lo tanto, aunque un Congreso opositor pueda limitar determinadas decisiones presidenciales, difícilmente altere por sí mismo la orientación general de la política estadounidense frente al ascenso de Beijing.