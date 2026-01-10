Para septiembre de 1817, se le reconoce el derecho de su población a elegir por sí misma autoridades Foto: propia

La historia oficial de Argentina sitúa dos episodios claves para conseguir terminar el dominio español en estas tierras: la Revolución de Mayo del 25 de mayo de 1810 y la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816. En ese lapso de 6 años los próceres se embarcaron en una dura lucha por conseguir sus objetivos que incluyó campañas militares y la fundación de pueblos.

En este último tópico es donde vamos a centrarnos porque por mucho hubo debate, al borde de la polémica, sobre cuál fue el Primer Pueblo Patrio y en la provincia de Buenos Aires no hay duda: Dolores a 220 kilómetros de CABA. Una parada obligada para quienes van rumbo a la Costa, ya que su entrada está al costado de la Autovía 2.

Este lugar, además de historia, es cuna de uno de los postres más tradicionales que, justamente, hace honor a la patria.

La historia de Dolores

Para 1810 era territorio desierto y las intenciones de extender las fronteras se sucedieron a través de distintos gobiernos, hasta que el Congreso de Tucumán, el 25 de enero de 1816, dicta un reglamento relativo a las Mercedes, de estancias al Sur del Río Salado.

El Soberano Congreso facultó al Director Supremo para adjudicar las tierras a los vecinos de frontera quienes exigían atención y protección a las autoridades, llevando a la fundación de Dolores el 21 de agosto de 1817, refrendada por el Presbítero Francisco de Paula Robles, el Comandante Pedro Antonio Paz, Leonardo Piedrabuena, Antonio González y Salomón González.

Para septiembre de 1817 se le reconoce el derecho de su población a elegir por sí misma, las autoridades que la regirán.

Cuando Rosas era gobernador, opositores de Dolores, Chascomús y Tandil formaron el movimiento Libres del Sur, al mando de Pedro Castelli, planificando una revolución en contra del Restaurador. El descubrimiento por parte del gobierno de la conspiración aceleró los acontecimientos y el 29 de octubre de 1839 se proclamó el Grito de Dolores.

El 2 de noviembre se pliega Chascomús, Castelli acude con sus tropas hacia esa ciudad, pero son derrotados por las fuerzas del gobierno en la Batalla de Chascomús. Los revolucionarios huyen hacia Uruguay desde las costas del Tuyú, Castelli es capturado y ejecutado en los Montes del Tordillo y su cabeza expuesta durante varios años en la plaza de Dolores.

Para diciembre, Rosas decide “castigarlos” al desmembrar el partido creando los nuevos partidos de Pila y Tordillo.

Los Pueblos Patrios

Fundada el 21 de agosto de 1817, Dolores se hace llamar Primer Pueblo Patrio, esto se debe a que fue la primera población creada en la naciente Nación tras el Congreso de Tucumán. Pero también está Curuzú Cuatiá, quien pelea por el mismo título al ser fundada en 1810.

Hace unos años, el diario La Nación publicó un artículo sobre Curuzú Cuatiá en Corrientes, de 50 mil habitantes, destacando que al llegar al lugar, se puede observar un gran cartel que lo presenta como “Primer Pueblo Patrio” y, en medio de comunicación, asegura que “desplazó a Dolores”.

Pero acá hay un error de apreciación. Si bien no miente, nació en los albores de intentar cortar lazos con los realistas, Curuzú Cuatiá fue fundada el 16 de noviembre de 1810, seis años de que llegara la independencia.

En noviembre de 2016 el Congreso Nacional aprobó la ley con el nombramiento de “Primer Pueblo Patrio” para Curuzú Cuatiá. A Dolores también le corresponde el mismo título por haberse fundado un año y semanas después del 9 de julio de 1816.

Torta Argentina

Dolores también fue hogar de la Torta Argentina. La misma tiene un parentesco lejano con el mil hojas, pero no lleva masa de hojaldre. Consiste en una superposición de capas de masa quebrada unidas por cantidades descomunales del mejor dulce de leche. A fines del siglo XIX vivían dos mulatas originarias de Uruguay, una de ellas con un hijo, dedicadas a realizar trabajos de planchado y cocina. Eran especialistas en masa de hojaldre y repostería de la calle Mendiola entre Olavarría y Necochea.

Para unas Fiestas Patrias de 25 de mayo, realizaron el original pastel, con moldes redondos hechos de aluminio. Hecha de capas muy finas -25 por la fecha Patria, untadas con dulce de leche. Ellas vendieron su producción artesanal en porciones, en la Plaza Cast y por las calles de la ciudad, portándolas con gracia y elegancia en canastos sobre sus cabezas, de cabellos azabache, recogidos bien tirantes.

Entre las casas particulares que trabajaban, se encontraban las de las tradicionales familias de Martínez- Requejo y la de Espil-Letche, ambas transmitieron a través de generaciones la receta que aprendieron de las cocineras mulatas.

La familia Espil continuó fabricando la Torta Argentina en su panadería, llamada “Panificación Mecánica Espil Hnos” de la calle San Martín 129, que fue distinguida en 1917 con el Primer Premio en la Exposición del Trabajo en Milán.