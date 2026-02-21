La calle que une dos barrios de CABA y muchos confunden con la fruta de moda:

La calle que recuerda una proeza de San Martín Foto: Foto generada con IA

En la Ciudad de Buenos Aires, donde cada nombre de calle esconde un fragmento de historia, hay una que suele generar dudas entre vecinos, turistas e incluso porteños de toda la vida. Se llama Palpa, y aunque muchos la confunden con la fruta “palta”, su origen no tiene nada que ver con la gastronomía, sino con un episodio clave de la campaña libertadora de José de San Martín: el Combate de Palpa, ocurrido el 7 de octubre de 1820 en la región de Ica, Perú.

Combate de Palpa Foto: Foto generada con IA

Un combate pequeño, pero decisivo

El Combate de Palpa fue la primera acción militar después del desembarco de la Expedición Libertadora en suelo peruano, comandada por José de San Martín. Las tropas patriotas se enfrentaron a los realistas conducidos por el coronel Manuel Químper. Según registros históricos, el general Antonio Álvarez de Arenales había tomado la ciudad de Ica cuando detectó la retirada de las fuerzas enemigas. Para perseguirlas, envió al teniente coronel Rufino Guido, quien logró alcanzar a los realistas en Palpa, capturando convoyes, carros y armamento. Además, dos compañías del ejército enemigo se pasaron a las filas patriotas, fortaleciendo el avance de la campaña.

Si bien no fue una batalla de gran magnitud ni de violencia marcada, los historiadores coinciden en que el episodio tuvo un impacto moral importante: fue la primera victoria de armas de la campaña en Perú y permitió consolidar el ánimo patriota y la adhesión local a la causa independentista. La acción fue valorada incluso por el propio San Martín, que veía en cada paso un avance hacia la emancipación definitiva del territorio peruano.

La calle Palpa une dos barrios porteños Foto: Gobierno de la Ciudad

Un nombre que viajó de Perú a Buenos Aires

Muchos ignoran que el trazado urbano porteño recuerda esta gesta. La calle Palpa, ubicada en el barrio de Chacarita, rinde homenaje directo a ese combate. La vía adquirió aún más relevancia en los últimos años debido a las obras de integración socio-urbana en el Playón de Chacarita, donde su apertura permitió la conexión peatonal y vehicular entre la calle Fraga y la avenida Triunvirato. Este corredor mejoró la accesibilidad, revitalizó la zona y facilitó que los vecinos cuenten con una dirección formal y servicios básicos.

Pese a su importancia, no son pocos los que creen que su nombre proviene de la fruta conocida como palta o del término usado en algunos países para designar la región pélvica. Nada más alejado de la realidad: Palpa es un homenaje histórico, un guiño urbano que mantiene viva la memoria de una serie de combates que llevaron a la independencia sudamericana.

Calle Palpa Foto: Gobierno de la Ciudad

Una calle, dos barrios y un capítulo olvidado

Hoy, Palpa funciona como un puente que integra sectores de la Ciudad y, simbólicamente, enlaza Buenos Aires con aquel episodio peruano que permitió a San Martín avanzar en su plan continental. Su nombre recuerda la determinación de quienes enfrentaron adversidades para liberar a América del Sur.

Mientras el tránsito diario la recorre sin detenerse, la historia permanece allí, silenciosa pero presente, esperando ser descubierta por quienes se preguntan—tal vez por primera vez—qué significa realmente Palpa en el mapa porteño.