Los próceres también tomaban mate: Rosas era fanático, Belgrano lo prefería amargo y San Martín optaba por uno exótico

Este 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate, una excelente oportunidad para repasar la relación que esta infusión, tan consumida en el país, mantenía con los hombres más importantes de la historia.

Próceres argentinos

Este 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate. El motivo de elección de esta fecha se debe al nacimiento de Andrés Guacurari y Artigas, un caudillo guaraní y único gobernador indígena de la historia nacional, quien se encargó de fomentar la producción y distribución de la yerba mate.

Esta fecha termina siendo una excusa ideal para adentrarnos en cómo los próceres argentinos veía a esta infusión y como suele pasar, algunos la amaban y otros estaban lejos de ser grandes consumidores.

El mate y los próceres

Manuel Belgrano era un gran consumidor del amargo. El Museo Histórico Nacional tiene entre su colección uno de sus mates. De cocobolo y tallado con sus iniciales.

La bombilla era de caño recto y coco esférico, típico de la época. El hecho de que los cocos hayan sido redondos, tenía que ver con la práctica de los guaraníes en atarle fibras vegetales en la base de la tacuapí.

Mate de Manuel Belgrano Foto: Archivo

Juan Manuel de Rosas era fanático. En su residencia de Palermo casi que obligaba a sus invitados a tomar mate. De hecho, hay una anécdota que el profesor de piano de su hija Manuelita salió un día descompuesto de tantos que se había tomado.

Días después, a la casa del profesor llegaron dos sobres. En uno, Juan Manuel le comunicaba lo contento que estaba con los progresos de Manuelita y en otro había 25.000 pesos. “Van mil pesos por cada mate”, le escribió el Restaurador.

En su exilio se convirtió en un gran compañero. Desde allá escribió: “Mi economía en los doce años corridos ha continuado siempre tan severa como parece imposible al que no ha estado cerca de mí. No fumo, no tomo rapé, ni vino ni licor alguno, no asisto a comidas, no hago visitas ni las recibo, no paseo ni asisto al teatro ni a diversiones de clase alguna. Mi ropa es la de un hombre común. Mis manos y mi cara están bien quemadas y bien acreditan cuál y cómo es mi trabajo diario incesante, para en algo ayudarme. Mi comida es un pedazo de carne asada y mi mate. Nada más."

El mate que perteneció a Rosas en el Museo Histórico Nacional

José de San Martín, por su parte, no tenía tanta onda con el mate. Pero siempre valoró el peso simbólico que tenía y ante sus soldados tomaba sus bebidas dentro de un mate y con bombilla.

Benjamín Vicuña Mackenna escribió en 1863 una de las primeras biografías sobre el Libertador: "¡Cosa extraña! Siendo argentino, casi paraguayo, el general no hacía uso nunca del mate en Europa; más por una ingeniosa transacción con sus viejos hábitos se servía el té o café en aquel utensilio y lo bebía con una bombilla de caña".

El mate fue fiel acompañante de los revolucionarios que pelearon por la independencia. En cada posta, parada del camino, había esta infusión esperando para el viajero, para el representante de una provincia que se dirigía a alguna reunión o para un mensajero que iba a llevar algún recado.

Equipo de mate de café que consumía San Martín. Foto: Museo Histórico Nacional

Pero según relatos de testigos de la época, al llamado padre de la patria no le gustaban los mates. Lo que él bebía era el “mate de café”, pero no era solo costumbre de Don José. El militar, escritor, exgobernador de Chaco y expresidente de la Cámara de Diputados, Lucio V. Mansilla, también era habitué.