La plaza histórica de Buenos Aires donde se anunció la Independencia de 1816: el rincón de San Telmo que guarda más de 400 años de historia

En septiembre de 1816, Buenos Aires anunció y adhirió públicamente a la Independencia Foto: Instagram @recorre.ba

En el corazón de San Telmo, rodeada por cafés históricos, artistas callejeros, parejas de tango y la tradicional feria de antigüedades, existe una plaza cuya importancia para la historia argentina suele pasar desapercibida. Se trata de Plaza Dorrego, uno de los espacios públicos más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires y escenario de un hecho trascendental: allí se realizó el acto en el que Buenos Aires adhirió oficialmente a la Independencia declarada por el Congreso de Tucumán en 1816.

Mucho antes de convertirse en un ícono turístico, este lugar fue protagonista del crecimiento urbano de la ciudad colonial. Su historia se remonta a finales del siglo XVI, cuando Buenos Aires era apenas un pequeño asentamiento que comenzaba a expandirse hacia el sur. Por ese entonces, el lugar era conocido como Alto de las Carretas, debido a que los carros tirados por bueyes hacían allí una parada obligatoria antes de ingresar al centro urbano.

Una plaza con más de 440 años de historia

Pocos espacios porteños pueden presumir una antigüedad semejante. Los registros históricos indican que el sitio ya existía hacia 1586, apenas seis años después de la segunda fundación de Buenos Aires realizada por Juan de Garay. En aquella época formaba parte de los llamados “huecos”, grandes espacios abiertos que servían como puntos de reunión, mercados improvisados y lugares de descanso para viajeros y comerciantes.

Nació como parada de carretas, cambió varias veces de nombre Foto: Wikipedia

La ubicación era estratégica. Muy cerca corría el antiguo arroyo Tercero del Sur, también conocido como Zanjón de Granados, que condicionaba la circulación en esa porción de la ciudad. Las carretas procedentes del puerto y de las zonas rurales debían detenerse antes de cruzarlo, convirtiendo al sector en uno de los puntos más transitados del Buenos Aires colonial.

Con el paso de las décadas, alrededor de ese espacio comenzaron a instalarse viviendas, comercios y templos religiosos. El crecimiento del barrio dio origen a una intensa actividad comercial que transformó al antiguo hueco en uno de los principales centros económicos de la ciudad.

El día que Buenos Aires adhirió a la Independencia

Aunque la Independencia argentina fue proclamada el 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán, las enormes distancias y las limitaciones en las comunicaciones hicieron que la noticia demorara semanas en llegar a distintos puntos del territorio. Buenos Aires no fue la excepción.

9 de julio de 1816 Foto: Wikipedia

Según la documentación histórica recuperada por el Gobierno porteño, el 13 de septiembre de 1816 se realizó en la entonces Plaza del Comercio un acto público para informar oficialmente a los habitantes de la ciudad sobre la decisión tomada por los congresales tucumanos. Durante aquella jornada, vecinos y autoridades se reunieron para celebrar la ruptura definitiva con la Corona española.

Por este motivo, Plaza Dorrego es considerada uno de los sitios más vinculados a la construcción de la Nación argentina. No fue el lugar donde se firmó el Acta de la Independencia, pero sí el escenario donde miles de porteños tomaron conocimiento formal de una decisión que modificaría para siempre la historia del país.

Los nombres que reflejan cuatro siglos de transformación

La evolución de la plaza puede seguirse a través de los distintos nombres que recibió a lo largo del tiempo.

Primero fue el Alto de las Carretas, debido al constante tránsito comercial. Más tarde pasó a llamarse Alto de San Pedro, en referencia a la cercana parroquia de San Pedro Telmo. Posteriormente adoptó el nombre de Plaza de la Residencia y luego Plaza del Comercio, cuando se consolidó como uno de los mercados más importantes de Buenos Aires.

Plaza Dorrego, San Telmo. Foto: miBsAs.com

De hecho, durante gran parte del siglo XIX funcionó allí el Mercado del Comercio, considerado el segundo centro comercial más relevante de la ciudad después del ubicado en la Plaza Mayor, actual Plaza de Mayo. Miles de vecinos acudían al lugar para comprar alimentos, ganado, herramientas y productos llegados desde distintos puntos del país.

Finalmente, en 1900, recibió su actual denominación en homenaje al coronel Manuel Dorrego, una de las figuras políticas más influyentes del federalismo argentino.

De mercado colonial a Monumento Histórico Nacional

El valor patrimonial de Plaza Dorrego fue reconocido oficialmente debido a su estrecha relación con acontecimientos fundamentales de la historia argentina. En 1978 fue declarada Lugar Histórico Nacional, precisamente por haber sido el sitio donde el pueblo de Buenos Aires adhirió a la Independencia.

Además, la plaza conserva parte de la atmósfera arquitectónica que caracterizó al sur porteño durante los siglos XVIII y XIX. Muchos de los caserones que la rodean sobrevivieron a epidemias, crisis económicas, reformas urbanas y al crecimiento acelerado de la ciudad. Hoy funcionan allí galerías, bares históricos, restaurantes y locales de antigüedades.

El símbolo cultural que mantiene viva la historia

Desde la década de 1970, Plaza Dorrego vive una nueva etapa gracias a la creación de la Feria de San Telmo, impulsada por el arquitecto José María Peña para revitalizar el casco histórico porteño. Lo que comenzó con apenas unas decenas de expositores terminó convirtiéndose en uno de los mercados de antigüedades más reconocidos de América Latina.

Sin embargo, detrás de cada puesto, espectáculo de tango o fachada centenaria permanece una historia mucho más profunda. La plaza que hoy atrae a miles de turistas fue testigo del nacimiento de la identidad argentina, del desarrollo comercial de la Buenos Aires colonial y de la expansión de uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad.

Por eso, cuando alguien cruza Plaza Dorrego un domingo cualquiera, no sólo recorre uno de los paseos más famosos de San Telmo. También camina sobre un escenario donde hace más de dos siglos los porteños celebraron una noticia que cambiaría para siempre el rumbo de la Argentina: la confirmación de la Independencia.