El único futbolista que jugó dos finales del mundo con países distintos y vivió amenazado de muerte

Fue argentino, campeón con Italia y el único en jugar dos finales mundialistas Foto: El Gráfico

Luis Felipe Monti fue mucho más que un futbolista de época. Fue una rareza absoluta de la historia mundialista: el único jugador que disputó dos finales de la Copa del Mundo con dos selecciones diferentes, Argentina en 1930 e Italia en 1934. Pero detrás de ese récord todavía vigente hay una historia atravesada por la gloria, el miedo, la política y una frase que resume como pocas el costado más oscuro del fútbol: “En 1930 me querían matar si ganaba y en Italia, cuatro años más tarde, si perdía”.

El “Doble Ancho”: el 5 argentino que imponía respeto

Nacido en Buenos Aires el 15 de mayo de 1901, hijo de inmigrantes italianos, Monti creció en una Argentina donde el fútbol todavía respiraba amateurismo, potrero y rudeza. No era un mediocampista cualquiera: jugaba como centrohalf, una especie de número 5 antiguo, encargado de cortar, ordenar y también iniciar el juego. Por su físico ancho y su capacidad para cubrir el campo, lo apodaron “Doble Ancho”.

La increíble historia de Luis Monti: jugó dos finales del mundo para países distintos Foto: El Gráfico

Su estilo era tan temido como efectivo. Monti era fuerte, áspero, difícil de pasar. Una frase que se le atribuye lo pinta de cuerpo entero: “Pasaba la pelota, pero el rival era difícil; yo diría que imposible”. En tiempos donde el roce era parte central del juego, el argentino se convirtió en una referencia del mediocampo sudamericano.

De Huracán y San Lorenzo a la Selección Argentina

Monti debutó en Huracán en 1921, pasó fugazmente por Boca Juniors en 1922 y encontró su lugar en San Lorenzo, club en el que se consolidó entre 1922 y 1930. Allí ganó tres campeonatos de liga en la era amateur: 1923, 1924 y 1927, y se transformó en uno de los futbolistas más importantes del país.

Su nivel lo llevó a la Selección Argentina. Con la Albiceleste fue campeón del Sudamericano de 1927, actual Copa América, y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, donde Argentina cayó ante Uruguay en una final que necesitó desempate. Ese cruce rioplatense sería apenas el prólogo de una rivalidad que alcanzaría su punto máximo dos años después.

Uruguay 1930: la primera final y el miedo a ganar

En el Mundial de 1930, el primero de la historia, Monti fue pieza clave de la Selección Argentina. Incluso marcó ante Francia el primer gol argentino en la historia de las Copas del Mundo, en un partido que terminó 1-0. Argentina avanzó hasta la final, donde debía enfrentar al local: Uruguay.

El clima era feroz. Miles de argentinos cruzaron el Río de la Plata para alentar al equipo, mientras que la presión local crecía alrededor del plantel albiceleste. Según reconstrucciones históricas de FIFA, antes de la final hubo amenazas de muerte contra Monti y su familia, en un contexto de hostilidad extrema. Argentina ganaba 2-1 al descanso, pero Uruguay lo dio vuelta y terminó imponiéndose 4-2.

Jugó una final para Argentina, otra para Italia y terminó marcado por el miedo Foto: El Gráfico

Monti nunca olvidó aquella tarde en Montevideo. No solo perdió una final del mundo: jugó condicionado por el miedo. Para un futbolista acostumbrado a intimidar rivales, la amenaza esta vez venía desde afuera de la cancha.

Italia 1934: Mussolini, propaganda y una orden escalofriante

Un año después, Monti cruzó el Atlántico para jugar en Juventus, donde permaneció entre 1931 y 1939 y fue parte de una etapa dorada del club. Con la Vecchia Signora ganó cuatro títulos consecutivos de Serie A entre 1932 y 1935 y una Copa Italia en 1938. Su ascendencia italiana le permitió ser convocado por la Azzurra como uno de los llamados oriundi, futbolistas sudamericanos de origen italiano que reforzaron a la selección.

Pero el Mundial de 1934 no fue un torneo cualquiera. Italia era sede y estaba gobernada por Benito Mussolini, que vio en la Copa del Mundo una oportunidad perfecta para exhibir el poder del fascismo ante el mundo. El torneo estuvo rodeado de propaganda, simbología política y una presión enorme sobre el seleccionado local.

“Me querían matar si ganaba y si perdía”: la historia más oscura de un finalista mundial Foto: El Gráfico

La leyenda histórica cuenta que el mensaje bajado al plantel italiano era brutal: ganar o afrontar consecuencias extremas. Monti, que ya había vivido amenazas en 1930 por la posibilidad de ganar, ahora quedaba atrapado en el escenario opuesto: en 1934, el peligro aparecía si Italia perdía.

El récord que nadie pudo igualar

Italia llegó a la final contra Checoslovaquia y ganó 2-1 en tiempo suplementario. Monti, ya convertido para muchos en Luigi Monti, se consagró campeón del mundo y completó una marca irrepetible: haber jugado una final mundialista con Argentina y otra con Italia. Hasta hoy, ningún otro futbolista logró repetir semejante recorrido.

Su carrera como jugador terminó en 1939. Luego fue entrenador entre 1939 y 1950, con pasos por clubes como Triestina, Juventus, Varese, Atalanta, Huracán y Pisa. Murió el 9 de septiembre de 1983 en Escobar, Buenos Aires, a los 82 años.

Luis Monti, una vida entre la gloria y el terror

La historia de Luis Felipe Monti es única porque combina todo: talento, dureza, inmigración, política, selección nacional, identidad y miedo. No fue solo un campeón mundial ni un subcampeón olímpico. Fue un futbolista que quedó atrapado en dos finales atravesadas por amenazas de muerte.

Por eso, casi un siglo después, su nombre sigue apareciendo cada vez que se habla de récords imposibles en los Mundiales. Monti jugó para dos países, disputó dos finales, ganó una Copa del Mundo y perdió otra. Pero, sobre todo, sobrevivió a las dos.