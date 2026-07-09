El pueblo francés que celebra la Independencia argentina cada 9 de julio por un prócer olvidado

El pueblo francés que se tiñe de celeste y blanco cada 9 de julio Foto: Instagram @inbrowniano

Cada 9 de julio, la Argentina celebra una de sus fechas más importantes: la declaración formal de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, firmada en 1816 en San Miguel de Tucumán. Sin embargo, lo que pocos saben es que la conmemoración no ocurre únicamente en territorio argentino. A miles de kilómetros, en el sur de Francia, un pequeño pueblo provenzal también homenajea la fecha patria con banderas argentinas, música, tango y actos oficiales.

Ese lugar es Bormes-les-Mimosas, una localidad ubicada cerca de Saint-Tropez y Toulon, sobre la costa mediterránea francesa. Allí nació uno de los personajes más curiosos, aventureros y poco recordados de la historia nacional: Hipólito Bouchard, el marino francés que adoptó la causa revolucionaria rioplatense y terminó convertido en héroe naval argentino.

El pueblo francés donde flamea la bandera argentina

En Bormes-les-Mimosas, la cultura argentina tiene su propio espacio. El municipio organiza el festival FIESTA, dedicado al tango, la música y las danzas argentinas, y cada año aprovecha la fecha para rendir homenaje a Bouchard, definido por la oficina de turismo local como un corsario borméen que participó activamente en la Independencia argentina.

El francés más argentino Foto: Archivo

Durante la celebración, el pueblo se llena de símbolos celestes y blancos. Hay actos con autoridades civiles y militares, espectáculos gratuitos, danzas tradicionales y referencias permanentes al vínculo histórico entre Francia y la Argentina. La conmemoración tiene como eje la figura de Bouchard, cuyo busto y memoria funcionan como puente entre ambos países.

La tradición tomó fuerza con el paso de los años. Según testimonios recopilados en Francia, la primera piedra conmemorativa se colocó en 1983 y luego la ceremonia se institucionalizó hasta transformarse en una fiesta reconocida por vecinos, turistas y representantes argentinos.

Hipólito Bouchard, el francés que eligió la causa argentina

Hipólito Bouchard nació el 15 de enero de 1780 en Bormes-les-Mimosas, cerca de Saint-Tropez. Antes de llegar al Río de la Plata, ya había servido en la marina francesa y participado en campañas militares en un mundo atravesado por guerras imperiales, revoluciones y disputas marítimas.

En 1809 llegó a Buenos Aires y, tras la Revolución de Mayo de 1810, se inclinó por la causa patriota. Su conocimiento naval era clave para un gobierno revolucionario que necesitaba enfrentar a la poderosa escuadra española en el Río de la Plata. Por eso, Bouchard fue incorporado a la incipiente fuerza naval patriota y tuvo su bautismo de fuego en San Nicolás de los Arroyos en 1811.

El único pueblo francés que celebra la independencia argentina Foto: embajada francesa

Pero su historia no quedó limitada al mar. El 3 de febrero de 1813 participó del combate de San Lorenzo junto al Regimiento de Granaderos a Caballo comandado por José de San Martín. Allí tuvo una actuación destacada al arrebatar una bandera realista, una acción que lo vinculó para siempre con la épica independentista.

La vuelta al mundo de “La Argentina”

El capítulo más cinematográfico de Bouchard comenzó el 9 de julio de 1817, exactamente un año después de la Declaración de la Independencia. Ese día zarpó desde la Ensenada de Barragán al mando de la fragata “La Argentina”, con la misión de atacar intereses españoles, debilitar su comercio marítimo y llevar la causa independentista más allá del continente.

El viaje duró dos años y se convirtió en una de las expediciones más audaces de la historia naval argentina. La fragata atravesó el Atlántico Sur, llegó al océano Índico, pasó por Madagascar, navegó hacia Filipinas y luego se dirigió al Pacífico. En el camino, la tripulación enfrentó enfermedades, combates, falta de recursos y condiciones extremas.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en Madagascar, donde Bouchard intervino contra barcos vinculados al tráfico de esclavos, en línea con las instrucciones del gobierno patriota y los ideales antiesclavistas de la Asamblea del Año XIII.

El día que la bandera argentina flameó en California

La gran leyenda de Bouchard se consolidó en 1818, cuando sus fuerzas atacaron Monterrey, en la Alta California, por entonces territorio bajo dominio español. Allí, la bandera argentina flameó durante varios días en el fuerte, uno de los episodios más sorprendentes de la expansión simbólica de la independencia rioplatense.

Hipólito Bouchard nació en Francia y luchó por la independencia argentina Foto: embajada francesa

La Armada Argentina recuerda que Bouchard y sus hombres se apoderaron por unos días del fuerte de Monterrey, donde izaron el pabellón celeste y blanco. Luego continuaron su recorrido por la costa americana del Pacífico y atacaron otros puntos estratégicos, como El Realejo, en Centroamérica.

En total, el crucero de “La Argentina” duró dos años, sostuvo 13 acciones navales importantes, capturó o destruyó 26 buques y completó la primera vuelta al mundo de una nave argentina.

Por qué Bormes-les-Mimosas lo recuerda cada 9 de julio

Para Bormes-les-Mimosas, Bouchard no es solo un personaje lejano de los libros de historia argentina. Es un hijo del pueblo que se transformó en símbolo de libertad en otro continente. Por eso, cada 9 de julio, la localidad francesa honra la Independencia argentina como parte de su propia memoria.

La celebración combina solemnidad y fiesta: actos oficiales, presencia de autoridades argentinas, música, tango, danzas populares y actividades abiertas al público. La oficina de turismo local destaca que el evento permite homenajear a Bouchard y poner en valor la cultura argentina durante varios días.

Un prócer poco mencionado, pero imposible de olvidar

La historia de Hipólito Bouchard parece salida de una novela: nació en Francia, peleó por la Argentina, navegó alrededor del mundo, enfrentó intereses españoles en distintos océanos, llegó a Hawái, atacó California y terminó sus días en Perú, donde fue asesinado el 4 de enero de 1837.

Aun así, su nombre no suele ocupar el mismo lugar que otros protagonistas de la independencia nacional. Sin embargo, en un pueblo francés de calles floridas y espíritu mediterráneo, cada 9 de julio su memoria revive con la bandera argentina en alto.

Bormes-les-Mimosas recuerda que la Independencia argentina también tuvo héroes nacidos lejos de estas tierras. Y que, a veces, la historia nacional flamea donde menos se la espera: en una plaza francesa, al ritmo del tango y bajo los colores celeste y blanco.