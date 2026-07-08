A 19 años de la nevada en Buenos Aires: cómo fue el histórico 9 de julio en el que el AMBA se tiñó de blanco

Nieve en Buenos Aires Foto: Instagram @tormentas.de.zona.sur

El 9 de julio de 2007 quedó marcado para siempre en la memoria de millones de argentinos. Mientras el país conmemoraba un nuevo aniversario de la Independencia, la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense fueron escenario de una postal tan inesperada como inolvidable: la nieve cayó sobre el AMBA y transformó el feriado patrio en un episodio histórico. Este 9 de julio de 2026 se cumplen 19 años de aquel fenómeno que todavía hoy sigue generando asombro, recuerdos y una pregunta inevitable: ¿cómo fue posible que nevara en Buenos Aires?

Lo que comenzó como una jornada helada, gris y silenciosa terminó convertido en una verdadera celebración popular. Familias enteras salieron a la calle para mirar el cielo, sacar fotos, armar pequeños muñecos de nieve y registrar con cámaras digitales o celulares de la época un momento que parecía sacado de otra ciudad. La escena era extraordinaria: autos, techos, plazas, árboles y veredas cubiertos de blanco en distintos puntos del Gran Buenos Aires, mientras en la Capital Federal los copos sorprendían a vecinos que jamás habían visto nevar en su barrio.

El día que nevó en Buenos Aires: una postal que parecía imposible

Aquel lunes feriado no fue un día cualquiera. Al tratarse del Día de la Independencia, muchas personas no trabajaban ni tenían clases, lo que permitió que el fenómeno se viviera de una manera colectiva y masiva. La noticia se instaló rápidamente en los noticieros, las radios y las tapas de los diarios: Buenos Aires estaba bajo la nieve, algo que no ocurría con esa magnitud desde hacía décadas.

El día que nevó en Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Foto: Archivo.

Según los registros históricos, la última nevada significativa en la Ciudad de Buenos Aires había ocurrido el 22 de junio de 1918, es decir, 89 años antes. Si bien hubo episodios posteriores de nevisca o aguanieve, ninguno alcanzó el impacto visual, social y meteorológico de la nevada de 2007. Por eso, para miles de porteños y bonaerenses, aquella tarde fue la primera vez que vieron nieve caer sobre sus casas.

Por qué nevó el 9 de julio de 2007

El fenómeno no fue casualidad, sino el resultado de una combinación meteorológica muy poco frecuente. Días antes, el 6 de julio de 2007, un frente frío acompañado por aire de origen polar avanzó desde la Patagonia hacia el centro del país, provocando un fuerte descenso de temperaturas. Luego, el ingreso de aire frío se reforzó por la presencia de un anticiclón, que favoreció la llegada de humedad desde el océano hacia la región central.

El factor clave llegó el 9 de julio, cuando ingresó aire extremadamente frío en altura: de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, había alrededor de-30°C a 5.000 metros. Al mismo tiempo, cerca de la superficie persistía aire muy frío y húmedo. Esa combinación permitió que se formaran nubes con el desarrollo suficiente para producir nieve y que los copos no se derritieran antes de tocar el suelo.

El día que nevó en Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Foto: Archivo.

En la Ciudad de Buenos Aires, durante la mañana la temperatura rondaba los 4°C, todavía demasiado alta para que la nieve llegara sólida a la superficie. Pero con el avance de las precipitaciones, el aire cercano al suelo se enfrió. Cerca de las 15, la temperatura bajó hasta los 2,6°C, con una sensación térmica de-1,2°C, condiciones que terminaron de abrirle paso a los copos.

Del conurbano a la Capital: cómo avanzó la nevada

Los primeros reportes de nieve se registraron en zonas como Pergamino, Venado Tuerto y Junín. Más tarde, el fenómeno llegó al Gran Buenos Aires. Morón fue una de las primeras localidades del conurbano en reportar nevadas, mientras que en Ezeiza la lluvia comenzó a enfriarse hasta transformarse en nieve sólida.

Con el correr de las horas, la postal blanca se expandió por distintos puntos del AMBA. En localidades como Ituzaingó, Lomas de Zamora, La Matanza y Ezeiza, la nieve logró acumularse sobre autos, techos y veredas. En la Ciudad, aunque en muchas zonas los copos se derretían rápidamente al tocar el suelo, el fenómeno alcanzó para cambiar por completo el paisaje urbano y convertir al Obelisco, las plazas y las avenidas en imágenes históricas.

Una nevada que duró casi 10 horas y siguió hasta la madrugada

La llamada Gran Nevada del 9 de julio de 2007 se extendió durante casi 10 horas y continuó durante la madrugada del 10 de julio. No solo nevó en Capital Federal y el conurbano: también hubo registros en localidades del norte bonaerense, el sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis, el norte de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

El día que nevó en Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Foto: Archivo.

El fenómeno dejó imágenes que aún circulan cada invierno: chicos jugando en la calle, familias armando muñecos de nieve, vecinos acumulando copos en balcones y autos cubiertos por una fina capa blanca. Para muchos, fue una jornada de sorpresa y alegría; para la meteorología argentina, un caso excepcional que todavía se estudia y se recuerda como uno de los eventos más llamativos del siglo XXI en la región.

Por qué la nevada de 2007 sigue siendo inolvidable

A 19 años de aquel episodio, la nevada del 9 de julio permanece como una de las grandes efemérides climáticas de Buenos Aires. Su fuerza simbólica se explica por varios factores: ocurrió en pleno feriado patrio, sorprendió a una ciudad poco acostumbrada a la nieve y se produjo después de casi nueve décadas sin un evento comparable.

También se volvió inolvidable porque unió a generaciones. Los más chicos descubrieron por primera vez la nieve sin salir de su barrio, mientras los adultos comparaban la escena con relatos antiguos de 1918. En tiempos en los que cada invierno se debate si puede volver a nevar en Buenos Aires, el recuerdo de 2007 aparece como una mezcla de nostalgia, asombro y deseo colectivo.

La pregunta vuelve todos los años:¿puede repetirse una nevada así en Buenos Aires? La respuesta meteorológica es que sí, aunque las condiciones deben coincidir con una precisión poco común: aire polar en altura, temperaturas muy bajas en superficie, humedad suficiente y viento débil para que los copos no se derritan antes de llegar al suelo. Por eso, la nevada de 2007 no fue solo una rareza: fue una combinación perfecta que convirtió al AMBA en una postal blanca e irrepetible.

Este 9 de julio de 2026, cuando se cumplen 19 años de aquella jornada histórica, Buenos Aires vuelve a mirar al cielo y a recordar el día en que el invierno hizo magia: el día que nevó en la Ciudad y el conurbano, y millones de personas sintieron que estaban viviendo un momento único.