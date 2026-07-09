La panadería de más de 150 años que guarda el secreto del sándwich de miga más buscado

Los sándwiches son un clásico del lugar Foto: Instagram @panaderialucca

Hay sabores que no necesitan presentación: aparecen en un cumpleaños, en una reunión familiar, en una mesa de oficina o en una cena improvisada y, sin hacer ruido, se ganan el centro de la escena. El sándwich de miga es uno de esos clásicos argentinos que atraviesan generaciones. Pero en Luján, una panadería con más de un siglo y medio de historia logró transformar ese bocado cotidiano en un verdadero objeto de culto gastronómico.

Se trata de Panadería Lucca, un comercio fundado en 1875 por el inmigrante italiano Ángel Lucca y que todavía continúa en manos de la misma familia, con la cuarta y quinta generación al frente del negocio. Según la información relevada por Clarín, el local abrió incluso antes de que comenzara la construcción de la actual Basílica de Luján, uno de los grandes símbolos religiosos y arquitectónicos de la provincia de Buenos Aires.

Una panadería más antigua que muchos íconos de Luján

La historia de Lucca no es solamente la de una panadería: es también la de una ciudad que creció alrededor de sus rituales, su fe y sus comercios tradicionales. Durante décadas, el local elaboró principalmente pan y bizcochos, y recién en 1945 incorporó las facturas a su mostrador, de acuerdo con el recorrido histórico publicado sobre el comercio.

La panadería más antigua del país está en Luján Foto: Instagram @panaderialucca

La Basílica Nacional de Luján, por su parte, tuvo su gran proyecto de construcción entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, con el impulso del padre Jorge María Salvaire y el apoyo del arzobispo Federico León Aneiros, según registros académicos de la Universidad Católica Argentina. En ese contexto, la panadería fue testigo de la transformación urbana, religiosa y turística de Luján.

El producto que cambió la historia del mostrador

Aunque la panadería ya era conocida por sus productos tradicionales, el gran fenómeno llegó mucho después: los sándwiches de miga se incorporaron al menú en 1990 y, con el tiempo, se convirtieron en el producto más vendido del comercio.

La clave, según explican desde la propia panadería, está en tres factores: pan fresco, humedad justa y relleno abundante. En Lucca elaboran el pan de miga todos los días, lo dejan descansar alrededor de 24 horas y luego lo cortan en fetas finas para armar los triples.

El interior del local que le vendió pan a Bartolomé Mitre Foto: Facebook

El sándwich más pedido sigue siendo el clásico de jamón y queso, una combinación que parece simple, pero que en la Argentina tiene valor de tradición nacional. La panadería ofrece más de 30 variedades, aunque el sabor más histórico continúa liderando los pedidos.

Por qué el sándwich de miga es tan argentino

El sándwich de miga tiene raíces compartidas entre distintas tradiciones europeas. Algunas versiones lo vinculan con el tea sandwich británico, mientras que otras lo relacionan con el tramezzino italiano, nacido en Turín en 1925.

Con la llegada de inmigrantes al Río de la Plata, esa preparación se adaptó al gusto local y terminó convertida en un emblema de Argentina y Uruguay. Las panaderías y confiterías comenzaron a desarrollar un pan especial, más blando, húmedo y sin corteza, pensado exclusivamente para este tipo de elaboración.

En Argentina, el sándwich de miga se volvió inseparable de los eventos sociales: cumpleaños, celebraciones de fin de año, bautismos, casamientos, reuniones laborales y meriendas familiares. Su éxito está en que es práctico, fácil de compartir y admite una enorme variedad de rellenos.

El secreto está en la humedad

Quienes trabajan este producto saben que la miga no perdona errores. Si está seca, el sándwich pierde encanto; si está demasiado húmeda, se desarma. Por eso, en Panadería Lucca destacan la importancia de conservarlos tapados y refrigerados, especialmente cuando se trasladan.

El armado también tiene su técnica: pan de miga cortado parejo, mayonesa en la medida justa, capas visibles y relleno equilibrado. En el caso del triple de jamón y queso, la panadería utiliza tres láminas de pan y cantidades generosas de fiambre y queso, de acuerdo con el proceso descrito por el comercio.

Un clásico que sobrevive a las modas

En tiempos de hamburguesas gourmet, cafeterías de especialidad y recetas virales, el sándwich de miga conserva una ventaja difícil de igualar: todos tienen una historia con él. Puede ser el sabor de una fiesta de infancia, de una bandeja compartida en familia o de una parada obligada antes de viajar.

Por eso, la historia de Panadería Lucca no es solo la de un comercio antiguo. Es la prueba de que algunos productos sobreviven porque están hechos con técnica, memoria y una identidad muy fuerte. En Luján, entre vitrinas históricas, recetas familiares y una rutina diaria de amasado, el sándwich de miga sigue demostrando que la tradición también puede ser noticia.