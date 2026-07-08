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De dónde viene la expresión “fue épico”: la historia detrás de la frase que volvió a explotar con la remontada de Argentina ante Egipto

Lionel Scaloni resumió el partido con una sola palabra: “épico”. La Selección Argentina pasó del 0-2 al 3-2 en el tramo final, avanzó a cuartos de final del Mundial 2026 y volvió a demostrar por qué algunas victorias entran directamente en la historia.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Lionel Messi y su gol ante Egipto
Lionel Messi y su gol ante Egipto Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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La Selección Argentina volvió a escribir una de esas páginas que parecen pensadas para ser contadas durante años. Ante Egipto, en un partido que tenía olor a despedida, el equipo nacional pasó del sufrimiento absoluto a la euforia: perdía 2-0, reaccionó en el tramo final y terminó ganando 3-2 para meterse entre los mejores ocho del Mundial 2026. Los goles de Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández construyeron una remontada que rápidamente fue definida con una frase tan usada como poderosa: “fue épico”.

Una remontada argentina que revive el sentido de “lo épico”

Argentina llegó a estar dos goles abajo ante Egipto y, según las crónicas del partido, el descuento de Romero, el empate de Messi y el tanto decisivo de Enzo Fernández cambiaron por completo una historia que parecía perdida. En ese tipo de noches, el fútbol recupera una palabra que nació lejos de los estadios, pero que parece hecha para ellos: épico.

La Real Academia Española define “épico” como aquello perteneciente a la epopeya o a la poesía heroica, pero también acepta su uso ponderativo para algo “grandioso o fuera de lo común”. Por eso, cuando un partido se da vuelta sobre el final, cuando un equipo parece vencido y aun así encuentra fuerza para levantarse, la palabra funciona: no describe solo el resultado, sino la dimensión emocional de lo ocurrido.

De Homero al fútbol: el origen histórico de la frase “fue épico”

La palabra épico viene del latín epicus y, antes, del griego epikós, derivado de épos, que significa “palabra”, “relato”, “historia” o “poema”. En la Antigüedad, la épica era el género que narraba las grandes hazañas de héroes, pueblos y guerreros, muchas veces con elementos maravillosos o sobrenaturales.

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La Ilíada y la Odisea Foto: Wikipedia

En otras palabras, lo épico nació como relato de grandeza. La Ilíada y la Odisea, asociadas a Homero, son dos de los ejemplos más conocidos de esa tradición: historias de batallas, regresos imposibles, héroes puestos a prueba y comunidades que se reconocen en sus gestas. Con el tiempo, el término salió de la literatura y empezó a usarse para describir cualquier hecho que tuviera proporciones extraordinarias.

Ahí aparece el puente con el fútbol. Un partido común puede ganarse, perderse o empatarse. Pero un partido épico necesita algo más: tensión, caída, resistencia, una amenaza concreta de derrota y una respuesta que parezca superar lo razonable.

Por qué el fútbol argentino usa tanto la palabra épico

En Argentina, la épica deportiva tiene un peso cultural enorme. No alcanza con ganar: muchas veces, el relato se vuelve más fuerte cuando hay sufrimiento, adversidad y redención. La remontada ante Egipto encaja en ese molde porque la Selección no solo convirtió tres goles; transformó un escenario límite en una celebración colectiva.

La secuencia tuvo todos los ingredientes narrativos: Egipto golpeó primero, Argentina falló chances importantes, Lionel Messi erró un penal, el rival estiró la ventaja y, cuando el partido parecía escaparse, apareció una reacción furiosa. Esa estructura, caída, prueba y resurrección, es casi la misma que sostiene a las viejas epopeyas.

Los jugadores argentinos festejan el triunfo ante Egipto. Foto: REUTERS

Por eso deci“fue épico” no es simplemente exagerar. Es reconocer que hubo una dimensión emocional superior, algo que rompió la lógica del trámite y convirtió el partido en memoria. En el lenguaje popular, la frase se usa cuando un hecho parece digno de ser narrado una y otra vez, como si mereciera su propio canto.

Argentina ante Egipto: cuando una frase antigua explica una emoción moderna

Lo curioso es que una palabra nacida para describir poemas heroicos terminó siendo una de las más frecuentes para hablar de fútbol. El inglés epic, por ejemplo, también evolucionó desde la idea de poema heroico hacia el sentido moderno de algo grandioso o extraordinario. Ese mismo desplazamiento explica por qué hoy un gol en el minuto final, una atajada decisiva o una remontada imposible pueden entrar en el territorio de “lo épico”.

La victoria argentina ante Egipto será recordada por el resultado, pero también por su forma. Porque no fue una clasificación tranquila ni una actuación lineal: fue una montaña rusa emocional. Y en esa montaña rusa, el equipo volvió a tocar una fibra muy argentina: la de creer cuando el contexto invita a rendirse.

La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Ahí está la clave. “Fue épico” no significa únicamente que Argentina ganó. Significa que ganó cuando parecía que no podía ganar. Significa que hubo drama, héroes, lágrimas, tensión y un final capaz de convertir un partido en relato histórico.

Y si la épica nació para contar hazañas, entonces la remontada ante Egipto tiene derecho a ocupar ese lugar: una historia de fútbol que empezó como pesadilla, terminó como celebración y dejó una frase flotando en el aire, repetida por millones: sí, fue épico.

Selección ArgentinaMundial 2026
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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