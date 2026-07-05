Argentina-Inglaterra en 1986: Malvinas, banderas y la otra “guerra” que se vivió en el Azteca

Maradona marcó dos goles icónicos ante Inglaterra Foto: Archivo

El 22 de junio de 1986, el Estadio Azteca fue mucho más que una cancha. Argentina e Inglaterra se enfrentaban por los cuartos de final del Mundial de México, pero alrededor del partido flotaba una carga emocional imposible de separar del contexto histórico. Apenas cuatro años antes, la Guerra de Malvinas había dejado una herida abierta en la sociedad argentina y el cruce futbolístico fue leído por muchos como una especie de revancha simbólica. FIFA recuerda aquel partido como uno de los más discutidos de la historia mundialista, marcado por los dos goles de Diego Maradona: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

En las tribunas, sin embargo, también se disputaba otra pulseada. Las banderas no eran simples telas colgadas de un alambrado: eran identidad, memoria, orgullo y provocación. Del lado argentino, el celeste y blanco sintetizaba una pertenencia nacional profunda. Del lado inglés, la cruz roja de San Jorge sobre fondo blanco representaba una tradición medieval asociada a Inglaterra y muy presente en eventos deportivos.

Malvinas, fútbol y una rivalidad que venía desde 1966

Argentina e Inglaterra no llegaron a México 86 como dos selecciones más. La rivalidad futbolística tenía antecedentes fuertes desde el Mundial de 1966, cuando el capitán argentino Antonio Rattín fue expulsado ante Inglaterra en Wembley y el entrenador inglés Alf Ramsey calificó a los jugadores argentinos como “animals”, una frase que generó indignación en Argentina.

Guerra de Malvinas y el gesto de Cabo Verde Foto: Wikipedia

Dos décadas después, el contexto era todavía más sensible. La Guerra de Malvinas había deteriorado las relaciones entre Argentina y el Reino Unido, y el cruce mundialista fue leído por muchos hinchas como una revancha simbólica, aunque los protagonistas dentro de la cancha intentaran presentarlo como un partido de fútbol.

En ese clima, el Mundial de México no solo fue el torneo de Maradona, Bilardo y la segunda estrella argentina. También fue un escenario donde apareció con fuerza internacional una figura que hasta entonces el mundo conocía menos que al hooligan inglés: el barrabrava argentino. Infobae reconstruyó que viajaron grupos de distintas hinchadas argentinas, entre ellas Boca, Estudiantes, Chacarita, Vélez, Talleres, Racing y Nueva Chicago, en una convivencia marcada por pactos circunstanciales y tensiones internas.

La emboscada y las banderas: el costado más violento del mito

La previa del Argentina-Inglaterra tuvo episodios violentos que excedieron lo deportivo. Según distintas reconstrucciones periodísticas, hubo cruces entre argentinos e ingleses en la Ciudad de México, con participación de hinchas escoceses que se sumaron del lado argentino, en una rivalidad histórica propia contra Inglaterra.

Malvinas, banderas y la otra batalla que se vivió en el Azteca

Uno de los relatos más repetidos ubica parte de esos incidentes en zonas emblemáticas de la capital mexicana, como el Paseo de la Reforma, cerca del Ángel de la Independencia. Clarín reconstruyó que, antes del partido, barras argentinos habrían emboscado a hooligans ingleses y luego se jactaron de haberse quedado con banderas rivales, un símbolo de triunfo dentro de la lógica violenta de las tribunas.

Pelea entre argentinos y hooligans ingleses durante el Mundial de México 86 Foto: Archivo

Dentro y fuera del Azteca, las versiones coinciden en un punto: las banderas fueron mucho más que telas. En el universo de las barras y los hooligans, apropiarse de un trapo rival equivalía a una victoria moral. Por eso, los incidentes vinculados a banderas incendiadas o arrebatadas quedaron instalados como parte del folklore oscuro de aquella jornada.

Mientras afuera ardía la tensión, Maradona escribía historia

En la cancha, el primer tiempo fue cerrado y sin goles. Inglaterra intentó sostener el orden defensivo, mientras Argentina buscaba darle la pelota a Maradona, el jugador alrededor del cual Bilardo había construido buena parte de su plan. La FIFA recuerda que el técnico argentino decidió reforzar el mediocampo con Héctor Enrique para darle más espacio al Diez.

A los 51 minutos llegó la jugada más discutida de la historia mundialista: Maradona saltó ante Peter Shilton y empujó la pelota con la mano izquierda. El árbitro tunecino Ali Bin Nasser convalidó el gol. Minutos después, el propio Diego resumiría la acción con una frase inmortal: había sido “un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios”.

Lo que dejó el Argentina-Inglaterra en 1986 Foto: Archivo

Cuatro minutos más tarde, el fútbol se transformó en obra de arte. Maradona arrancó desde campo propio, dejó en el camino a rivales ingleses y definió ante Shilton para el 2-0. Ese tanto fue reconocido años después como el “Gol del Siglo”, una jugada que la FIFA todavía presenta como una de las actuaciones individuales más extraordinarias de la historia de los Mundiales.

El otro saldo de México 86

Argentina ganó 2-1, avanzó a semifinales, venció luego a Bélgica y finalmente se consagró campeona del mundo ante Alemania Federal. Maradona fue elegido mejor jugador del torneo, mientras Gary Lineker terminó como goleador del Mundial.

La barra de Boca con algunas de las banderas ganadas en la batalla Foto: Archivo

Sin embargo, la batalla entre barras argentinos y hooligans ingleses dejó otra postal: la de un fútbol atravesado por nacionalismos, heridas bélicas, rivalidades de tribuna y violencia organizada. México 86 fue el Mundial de Diego, pero también expuso una tensión social que el deporte no pudo esconder.

Casi cuatro décadas después, el partido Argentina-Inglaterra sigue siendo recordado por los dos goles más famosos de Maradona. Pero detrás de esa épica luminosa hubo una sombra: la de un enfrentamiento que convirtió a las tribunas en un campo simbólico de batalla. Y esa historia, incómoda y fascinante, también forma parte del mito.