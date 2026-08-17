Especial de Canal 26 por el 17 de agosto: San Martín y América, la ruta del Libertador

🚨 INFORME ESPECIAL | San Martín y América: la ruta del Libertador

José de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Corrientes. Fue el menor de los cinco hijos que tuvieron Juan de San Martín y Gregoria Matorras. Realizó gran parte de su carrera militar en España, hacia donde partió cuando apenas tenía seis años.

En 1812 el general José de San Martín regresó al Río de la Plata tras forjarse en el ejército español durante más de 20 años. Su experiencia en las guerras contra Napoleón y su conocimiento táctico le permitieron crear el Regimiento de Granaderos a Caballo, una unidad de élite clave para la independencia americana. El combate de San Lorenzo, librado el 3 de febrero de 1813, fue el único enfrentamiento armado en territorio argentino y el bautismo de Fuego de los Granaderos a Caballo.

San Martín y América: la ruta del libertador, informe especial Canal 26

En sólo 15 minutos los patriotas vencieron a las fuerzas realistas que saqueaban las costas del río Paraná. Su liderazgo fue creciendo, primero al mando del Regimiento de Granaderos a Caballo y luego en la jefatura del Ejército del Norte en reemplazo del general Manuel Belgrano. Luego en 1817 San Martín completaría una de las gestas más extraordinarias, el cruce de los Andes.

En 1814 asumió como gobernador de Cuyo, organizó la industria, el comercio, el cobro de impuestos e hizo mejoras en la ciudad. Además fundó una biblioteca y ordenó vacunar contra la viruela, como militar preparó el ejército de los Andes. El cruce de los Andes en 1817 fue una proeza logística y militar.

Compuesto por 5.423 hombres logró atravesar una de las cordilleras más altas del mundo para derrotar al Imperio Español en la Batalla de Chacabuco. El plan continental del general José de San Martín fue la estrategia emancipadora para liberar a Sudamérica del dominio español. Consistía en organizar un ejército en Cuyo.

Tras comandar las batallas de Chacabuco y Maipú, San Martín consiguió la liberación de Chile en 1821, también la independencia de Perú. La entrevista de Guayaquil fue un histórico y hermético encuentro celebrado los días 26 y 27 de julio de 1822 entre José de San Martín y Simón Bolívar. En él se discutió la soberanía de Guayaquil, la culminación de la campaña militar contra los realistas y la forma de gobierno para las nuevas repúblicas.

Manuel Belgrano, Bernardo de O’Higgins y Martín Miguel de Güemes fueron las alianzas estratégicas que San Martín construyó basadas en la admiración, la lealtad y el respeto profesional. Su visión continental unificó los liderazgos locales para asegurar la emancipación sudamericana. El 17 de agosto de 1850, a los 72 años, el general José de San Martín pasó a la inmortalidad en Boulogne-sur-Mer, Francia.

Sus últimos años estuvieron marcados por el retiro, los dolores físicos y la agudización de sus padecimientos oculares, viviendo pacíficamente rodeado del amor de su hija Mercedes, su yerno Mariano Balcarce y sus nietas. El libertador estableció el principio inquebrantable de no derramar sangre hermana y de que sus armas debían usarse exclusivamente para la liberación continental, no para las disputas internas de las nacientes repúblicas sudamericanas. Desde 1880, sus restos descansan en la capilla Nuestra Señora de la Paz, ubicada en la Catedral Metropolitana, custodiado permanentemente por los granaderos.