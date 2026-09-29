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A mediados del siglo XIX, Urquiza levantó una estancia de 2.500 hectáreas en Entre Ríos: tenía 38 habitaciones, agua corriente y un lago artificial

El Palacio San José fue mucho más que la residencia de Justo José de Urquiza: también funcionó como establecimiento productivo y centro político de la Argentina.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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El Palacio San José llegó a contar con 38 habitaciones distribuidas alrededor de dos grandes patios
El Palacio San José llegó a contar con 38 habitaciones distribuidas alrededor de dos grandes patios Foto: Instagram @pablochiesa
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En medio del paisaje rural de Entre Ríos, a unos 30 kilómetros de Concepción del Uruguay, se encuentra una construcción que todavía sorprende por sus dimensiones y adelantos tecnológicos. Se trata del Palacio San José, la residencia que perteneció a Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de la Confederación Argentina.

El edificio no fue solamente el hogar del dirigente entrerriano y su familia. Durante buena parte del siglo XIX también funcionó como establecimiento agrícola-ganadero, centro administrativo y escenario de importantes decisiones políticas.

Palacio San José
A mediados del siglo XIX, Urquiza levantó una estancia de 2.500 hectáreas en Entre Ríos Foto: Instagram @pablochiesa

La propiedad estaba emplazada originalmente dentro de una estancia de aproximadamente 2.500 hectáreas. Alrededor de 20 hectáreas se destinaron a parques, jardines y una extensa quinta de árboles frutales.

Urquiza inició la construcción de la residencia en 1848, en un terreno ubicado al oeste de Concepción del Uruguay. El proyecto fue desarrollado en distintas etapas por los arquitectos Jacinto Dellepiane y Pedro Fossati, quienes combinaron elementos coloniales con una marcada influencia italiana.

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Las sorprendentes comodidades que tenía la estancia de Urquiza

El Palacio San José llegó a contar con 38 habitaciones distribuidas alrededor de dos grandes patios. Además, poseía dependencias de servicio, oficinas administrativas, cocheras, una capilla, una pulpería y sectores destinados a las tareas productivas.

Uno de los espacios principales era el Patio de Honor, donde se encontraban las habitaciones familiares y los cuartos destinados a los visitantes destacados. El segundo era conocido como el Patio del Parral y concentraba buena parte de las actividades domésticas y administrativas.

Palacio San José
Tenía 38 habitaciones, agua corriente y un lago artificial Foto: Argentina.gob.ar

Sin embargo, uno de los datos más sorprendentes es que la propiedad tenía un avanzado sistema de agua corriente. La instalación comenzó a funcionar antes de que este servicio se extendiera por la ciudad de Buenos Aires, donde recién apareció hacia 1870.

Dentro del establecimiento también funcionaba una pulpería o almacén de ramos generales. Allí, trabajadores y habitantes de los alrededores podían conseguir alimentos, yerba, velas y diferentes productos de uso cotidiano.

Incluso circulaba una moneda propia conocida como “cuartillo”, que había sido mandada a acuñar por Urquiza y era utilizada para realizar pequeñas compras dentro de la propiedad.

El lago artificial donde navegaba una particular embarcación

Los jardines del Palacio San José estaban decorados con esculturas, plantas exóticas y senderos. La propiedad también poseía un palomar con capacidad para cientos de aves y una capilla decorada por el pintor uruguayo Juan Manuel Blanes.

En uno de los extremos del complejo se construyó un enorme lago artificial. Allí navegaba una pequeña embarcación llamada San Cipriano, utilizada por la familia y los invitados durante reuniones y jornadas de descanso.

Palacio San José
Palacio San José, la residencia que perteneció a Justo José de Urquiza

El lugar contrastaba con el paisaje rural que lo rodeaba. Mientras buena parte del territorio argentino todavía presentaba importantes dificultades de comunicación, la estancia de Urquiza combinaba producción agropecuaria, lujo y tecnología.

El Palacio también era un centro de poder. En sus habitaciones se recibía a diplomáticos, militares, artistas y dirigentes. Allí, Urquiza formuló el Pronunciamiento del 1° de mayo de 1851, mediante el cual retiró a Juan Manuel de Rosas el manejo de las relaciones exteriores de la Confederación.

El trágico final de Urquiza dentro del Palacio San José

La residencia fue también escenario del episodio más dramático en la vida del dirigente entrerriano. El 11 de abril de 1870, un grupo armado ingresó al Palacio San José y asesinó a Urquiza, mientras algunos integrantes de su familia se encontraban en el edificio.

Asesinato de Justo José de Urquiza
Asesinato de Justo José de Urquiza

En 1935, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional y al año siguiente comenzó su etapa como museo. Actualmente, el Palacio San José conserva gran parte de su estructura, sus patios y su entorno natural. Entre jardines, galerías y documentos, el visitante puede reconstruir la vida de uno de los dirigentes más poderosos y controvertidos del siglo XIX argentino.

Más de 170 años después del inicio de su construcción, la antigua estancia continúa revelando una historia marcada por el lujo, el poder y la tragedia. Sus 2.500 hectáreas, 38 habitaciones, jardines, lago artificial y sistema de agua corriente permiten entender por qué aquella propiedad levantada en medio del monte no fue una simple casa de campo: fue uno de los lugares desde los que comenzó a moldearse la Argentina moderna.

HistoriaJusto José de UrquizaEntre Ríos
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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