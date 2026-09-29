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Está en Europa, ama a la Argentina y celebra a un héroe nacional: el pueblo donde la bandera celeste y blanca flamea todo el año

A más de 11.000 kilómetros de Buenos Aires, una pequeña localidad irlandesa conserva monumentos, tradiciones y símbolos argentinos. El origen de esta inesperada conexión se encuentra en la vida del almirante Guillermo Brown.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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El origen de esta inesperada conexión se encuentra en la vida del almirante Guillermo Brown
El origen de esta inesperada conexión se encuentra en la vida del almirante Guillermo Brown Foto: Instagram @clubargentinoirlandes
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En el oeste de Irlanda, entre los paisajes verdes del condado de Mayo, existe un pequeño pueblo donde la bandera argentina no es un elemento extraño ni pasajero. Flamea durante todo el año, aparece en monumentos y se convierte cada junio en la gran protagonista de una celebración popular.

Se trata de Foxford, una localidad de alrededor de 1.500 habitantes situada a más de 11.000 kilómetros de Buenos Aires. Pese a la enorme distancia, sus vecinos mantienen una relación especial con la Argentina, celebran su cultura y recuerdan a uno de los hombres fundamentales de la historia nacional.

La explicación se encuentra en una figura nacida allí el 22 de junio de 1777: William Brown, conocido en nuestro país como Guillermo Brown, fundador de la Armada Argentina y recordado como el “Padre de la Patria en el mar”.

El pueblo irlandés que se transforma en una pequeña Argentina

Cada año, cerca del aniversario del nacimiento de Brown, Foxford celebra el Día Argentino. Durante la jornada, las calles se llenan de banderas celestes y blancas, música, tango, mate, empanadas, alfajores y actividades destinadas a recordar el vínculo entre ambas naciones.

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En 2026, la conmemoración tuvo una particularidad: se realizó el 20 de junio, Día de la Bandera en la Argentina, y reunió a unas 350 personas. Vecinos, autoridades, representantes diplomáticos y argentinos residentes en diferentes ciudades irlandesas participaron de los homenajes.

Foxford
Nació en Irlanda, fundó la Armada Argentina y unió a dos países Foto: Instagram @mayonorth

La celebración comenzó con una ceremonia religiosa y continuó con una ofrenda floral frente al monumento dedicado al almirante. Después, los participantes recorrieron el paseo histórico que lleva su nombre hasta llegar a la costanera del río Moy.

Dentro de la iglesia de St. Michael también se conserva una imagen de la Virgen de Luján, otro símbolo argentino que sorprende a quienes llegan por primera vez. En el centro del pueblo, además, una bandera nacional permanece izada junto al busto de Brown.

De una infancia difícil a los mares del Río de la Plata

La vida de Guillermo Brown estuvo marcada por la adversidad. Durante su infancia emigró junto a su padre a Estados Unidos, donde quedó huérfano. Todavía adolescente, comenzó a trabajar como grumete y pasó varios años navegando por el océano Atlántico.

En medio de los conflictos europeos fue capturado y llevado como prisionero a Francia, de donde consiguió escapar. Posteriormente regresó a Inglaterra y continuó su carrera como marino mercante.

El Almirante Brown en sus últimos años Foto: Archivo

En 1809 se casó con Elizabeth Chitty y poco después llegó al Río de la Plata. Primero se estableció en Montevideo y luego viajó a Buenos Aires a bordo de la fragata Jane. Su llegada coincidió con el período de agitación política que desembocó en la Revolución de Mayo.

Cómo Guillermo Brown cambió la historia argentina

La experiencia naval de Brown se volvió indispensable cuando las Provincias Unidas necesitaron enfrentar a las fuerzas realistas que dominaban las aguas del Río de la Plata.

En marzo de 1814 fue colocado al frente de una escuadra improvisada. Una de sus primeras misiones fue recuperar la estratégica isla Martín García, objetivo que alcanzó después de un enfrentamiento decisivo.

Foxford
Queda a 11.000 kilómetros y celebra el Día Argentino Foto: X @brown_admiral

Más tarde dirigió la campaña naval contra Montevideo. La victoria conseguida en mayo de 1814 debilitó uno de los últimos bastiones españoles de la región y contribuyó a consolidar el proceso independentista.

Brown también participó de operaciones en el océano Pacífico y regresó al servicio durante la guerra contra el Imperio del Brasil. En 1827 logró una de sus victorias más recordadas en la batalla de Juncal, donde la escuadra argentina se impuso pese a contar con recursos limitados.

El legado argentino que sigue vivo en Irlanda

Guillermo Brown murió en Buenos Aires el 3 de marzo de 1857. Sin embargo, su nombre permanece en ciudades, avenidas, escuelas, clubes, embarcaciones y en el partido bonaerense de Almirante Brown.

Su memoria también continúa presente en Foxford. Allí funciona el Admiral William Brown Heritage Trail, un recorrido que conecta el monumento de Chapel Road, el paseo ubicado junto al río Moy y la iglesia que conserva la imagen de la Virgen de Luján.

Foxford
La historia detrás del pueblo que se viste de celeste y blanco Foto: Instagram @clubargentinoirlandes

La pasión argentina puede encontrarse incluso en uno de los bares del pueblo, donde está exhibida una camiseta del Club Almirante Brown con el rostro del prócer. Además, durante el Mundial de Qatar 2022, vecinos irlandeses se pintaron de celeste y blanco para alentar a la Selección.

Así, un hombre nacido en un pequeño pueblo europeo terminó construyendo un puente entre dos naciones. Para la Argentina, Brown es el fundador de su Armada; para Foxford, es el hijo que cruzó el océano y se convirtió en héroe de una patria lejana.

HistoriaAlmirante BrownIrlanda
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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