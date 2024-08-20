Superluna Azul 2024: cómo afectará a cada signo del zodiaco el esperado fenómeno

Así se vio la Superluna desde Grecia. Foto: Reuters.

Un nuevo fenómeno astronómico tendrá lugar en el cielo argentino gracias a la llegada de una nueva Superluna Azul que podrá verse este martes 20 de agosto a partir de las 19 en todo el país, cuando el satélite llegue a su punto máximo de luminosidad, siempre y cuando las condiciones climáticas permitan apreciar este evento.

Ahora bien, este evento trae consigo muchos cambios. Desde influir en las mareas hasta afectar el sueño y el estado de ánimo, cada fase lunar aporta un significado único, lo que convierte a esta luna especialmente potente en su conexión con las casas del zodíaco.

La Luna Azul 2024 se presenta como una fuente de energía que, si se aprovecha sabiamente, puede tener grandes beneficios. No es común, ya que ocurre cuando hay dos lunas llenas en un mes o cuatro en una temporada. Además, esta será una Superluna, debido a que aparecerá más grande y brillante por su cercanía a la Tierra.

La Superluna en Egipto. Foto: Reuters

La Superluna en Egipto. Foto: Reuters

Cada evento astrológico se alinea con la constelación de un signo zodiacal específico. En esta ocasión, la Luna Azul coincidirá con Acuario, un signo de aire, aunque su nombre sugiere una conexión con el agua. La combinación crea una armonía singular, que fusionará el simbolismo acuático del signo con las tonalidades azules del fenómeno lunar.

En ese sentido, la Luna Azul 2024 en Acuario promete un periodo de crecimiento espiritual, gracias a sus múltiples facetas. En términos astrológicos, esta luna llena facilitará la reflexión y la reconsideración de nuestras acciones y ambiciones. Es una invitación a pensar de manera diferente y a liberarnos de las normas sociales y las restricciones que nos limitan en todos los aspectos de nuestra vida.

Superluna: así afectará la Luna Azul 2024 a cada signo del zodíaco

Según explica el sitio especializado Astrocentro, se verán particularmente afectados aquellos signos con el sol o ascendente en Acuario, Leo, Tauro, Escorpio, Libra, Sagitario, Aries y Géminis. Estos signos experimentarán los efectos de forma más intensa, que enfrentarán desafíos y oportunidades que podrían cambiar significativamente sus rumbos. El fenómeno remarca la importancia de la autenticidad y la autoexpresión.

Aries

Tus proyectos pueden verse modificados. Guarda tu energía para estos momentos y no la desperdicies con quejas irrelevantes ni enojos feroces.

Superluna azul en Estambul, Turquía. Foto: Reuters

Superluna azul en Estambul, Turquía. Foto: Reuters

Tauro

Es el momento de mostrar de qué estás hecho, especialmente si alguien intenta manipularte o hacerte chantaje emocional.

Géminis

Tené mucho cuidado y no pierdas el foco de tus tareas. Distraerte fácilmente podría complicar tus planes.

Cáncer

Es posible una decepción financiera inesperada, pero no te preocupes que tu ingenio te ayudará a superarla.

Leo

Fuertes emociones pueden llevarte a reclamar tu libertad de expresión. Aun así, mantené la calma y cuidá tus ataques verbales.

Astrología, horóscopo, signos del zodíaco. Foto Unsplash.

Cómo afecta la superluna a cada signo del zodíaco. Foto Unsplash.

Virgo

Mantén la concentración en todas tus actividades para evitar incidentes, especialmente al conducir o practicar deportes.

Libra

Enfrenta los retos directamente y adapta tus planes según sea necesario. Tienes las soluciones a tu alcance.

Escorpio

Revisa las condiciones financieras de tus compromisos. Una reacción serena puede llevar a un acuerdo favorable.

Sagitario

Los viajes podrían ser más desafiantes de lo esperado. Confía en tu capacidad para adaptarte.

Signos del zodiaco. Foto: Freepik.

Signos del zodiaco. Foto: Freepik.

Capricornio

Un giro financiero inesperado podría surgir, pero tu creatividad transformará los obstáculos en oportunidades.

Acuario

Esta Luna Llena en tu signo te anima a afirmar tu independencia en todas las áreas de tu vida.

Piscis

Tus emociones y tu lógica podrían no estar alineadas. Es un buen momento para evaluar tus verdaderos sentimientos y deseos.