Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 9 de agosto de 2025

Sueños reveladores
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 9 de agosto de 2025, 03:10

En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

Para Piscis, el día sugiere disfrutar del silencio y soñar con confianza. Recuerda que a veces la paz interior surge de prestar atención a tus sentimientos más profundos.

Salud

Atiende señales de tu cuerpo. Practica técnicas de relajación que promuevan el bienestar.

También podría interesarte

Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 9 de agosto de 2025

Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 9 de agosto de 2025

Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 9 de agosto de 2025

Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 9 de agosto de 2025

Dinero

Las oportunidades monetarias podrían aparecer de lugares inesperados. Prepárate para recibirlas con gratitud y audacia.

Amor

La dulzura en el trato con los demás puede ser tu mejor herramienta. Déjate sorprender por el amor verdadero.

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.