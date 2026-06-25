Qué es un terremoto gemelo: el extraño fenómeno detrás de los dos sismos que sacudieron Venezuela

Los movimientos telúricos de los terremotos en Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con apenas 40 segundos de diferencia y muy cerca uno del otro. Foto: REUTERS

Los dos terremotos que sacudieron Venezuela este miércoles y sorprendieron a los especialistas no solo llamaron la atención por su magnitud, sino también por una característica poco frecuente: ocurrieron como un doblete sísmico, un fenómeno conocido popularmente como “terremoto gemelo”.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con apenas 40 segundos de diferencia y muy cerca uno del otro. Este tipo de eventos son mucho menos habituales que la secuencia clásica de un gran terremoto seguido por réplicas, y suelen revelar una compleja interacción entre fallas geológicas.

Los terremotos gemelos ocurren cuando dos grandes sismos se producen con pocos segundos de diferencia. Foto: REUTERS

Según explican los expertos, un terremoto gemelo ocurre cuando la ruptura de una falla desencadena casi de inmediato la ruptura de otra falla cercana o de otro segmento de la misma estructura geológica, provocando dos grandes sismos en un corto intervalo de tiempo.

¿Qué es un terremoto gemelo o doblete sísmico?

La sismóloga de la Red Sísmica Nacional de España, Lucía Lozano, explicó que un doblete sísmico sucede cuando coinciden “dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio”.

En el caso de Venezuela, los dos terremotos se registraron a pocos kilómetros de la localidad de Yumare y con apenas segundos de diferencia, una combinación que los convierte en un ejemplo casi perfecto de este fenómeno geológico.

Edificios arrasados ​​en Venezuela tras los fuertes terremotos que azotaron el país. Video: Reuters.

Los especialistas señalan que este comportamiento no es el más común dentro de la actividad sísmica global. “No es tan habitual. Lo es más que haya un terremoto principal que rompa a lo largo de toda una falla y que toda la tensión que se va acumulando en la corteza se libere en forma de una ruptura”, indicó la sismóloga.

¿Por qué ocurren los terremotos gemelos?

La explicación se encuentra en la forma en que se distribuye la energía acumulada en la corteza terrestre. Cuando una falla se rompe, libera enormes cantidades de tensión. En determinadas circunstancias, esa liberación puede afectar estructuras cercanas y provocar que otra falla también colapse casi de manera inmediata.

“Esto puede desencadenar a veces que en otro segmento de esa misma falla, o en una falla muy próxima, se disparen otros terremotos, como ha pasado ahora Venezuela. Lo que indica es que toda esa zona de ruptura es muy compleja, con procesos de interacción entre las fallas, y por eso se pueden desencadenar dos terremotos así, muy grandes”, añadió la experta.

Para los geólogos, este tipo de eventos suele evidenciar sistemas de fallas particularmente activos y complejos, donde las distintas estructuras interactúan entre sí.

El fenómeno registrado en Venezuela es considerado poco habitual por los especialistas. Foto: REUTERS

Un fenómeno poco frecuente, pero no único

Aunque los terremotos gemelos son relativamente raros, existen antecedentes registrados en distintas partes del mundo. La especialista recordó que Venezuela ya había experimentado un episodio similar en septiembre de 2025, cuando dos sismos de magnitudes 6,2 y 6,3 ocurrieron con escasa diferencia temporal.

También mencionó un caso registrado en Pakistán en 1997, donde se produjeron terremotos de magnitudes 7,0 y 6,8 en una secuencia comparable.

Estos antecedentes ayudan a los científicos a comprender mejor cómo se comportan las grandes fallas geológicas y qué mecanismos pueden desencadenar terremotos consecutivos de gran intensidad.

Las rupturas asociadas a sismos de gran magnitud pueden extenderse por más de 150 kilómetros. Foto: REUTERS

¿Por qué a veces parecen un solo terremoto?

Uno de los aspectos más llamativos de los dobletes sísmicos es que pueden resultar difíciles de identificar, incluso para los expertos. Lucía Lozano explicó que “en los registros se mezclan las ondas. A no ser que los equipos de medida estén muy cerca y se vea más la diferencia de las señales”.

La dificultad no afecta únicamente a los instrumentos científicos. También las personas que experimentan el fenómeno suelen interpretarlo como un único movimiento sísmico prolongado.

“La población siente sacudidas muy fuertes, muy seguidas, y se puede pensar que se trata del mismo terremoto”, añadió. Por ese motivo, muchas veces es necesario realizar análisis detallados de los registros sísmicos para determinar si se trató de un único evento o de dos terremotos distintos.

¿Cómo se produce una ruptura tan grande?

La especialista explicó que los terremotos de gran magnitud no se limitan a un punto específico del subsuelo, sino que afectan áreas enormes.

“No están localizados en un punto en concreto, sino que rompen a lo largo de una falla. Para estas magnitudes podemos estar hablando de longitudes de 150 km de ruptura, por unos 20 o 40 km de ancho. Es un área muy grande”, señaló.

¿Qué puede ocurrir después de un terremoto gemelo?

Tras eventos sísmicos de gran magnitud, los especialistas esperan una prolongada secuencia de réplicas. Según explicó Lozano, “con terremotos de estas magnitudes lo esperable es que la sismicidad continúe en los próximos días, semanas y meses, incluso a lo largo de un año”.

Los terremotos tuvieron una magnitud de 7,2 y 7,5. Foto: EFE

No obstante, aclaró que existe una tendencia natural a la disminución progresiva de la actividad sísmica. “Lo habitual es que el número de terremotos vaya disminuyendo con el tiempo, aunque no se pueden descartar réplicas de magnitud elevada”, añadió.

Los terremotos registrados en Venezuela ocurrieron en una zona de contacto entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, una región caracterizada por la presencia de grandes fallas geológicas activas.