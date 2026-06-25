Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Qué es un terremoto gemelo: el extraño fenómeno detrás de los dos sismos que sacudieron Venezuela

Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 reavivaron el interés por un fenómeno poco frecuente conocido también como “doblete sísmico”. Los especialistas explican por qué ocurren estos eventos, cómo se diferencian de las réplicas tradicionales y qué pueden revelar sobre la actividad de las fallas geológicas.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los movimientos telúricos de los terremotos en Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con apenas 40 segundos de diferencia y muy cerca uno del otro.
Los movimientos telúricos de los terremotos en Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con apenas 40 segundos de diferencia y muy cerca uno del otro. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los dos terremotos que sacudieron Venezuela este miércoles y sorprendieron a los especialistas no solo llamaron la atención por su magnitud, sino también por una característica poco frecuente: ocurrieron como un doblete sísmico, un fenómeno conocido popularmente como “terremoto gemelo”.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con apenas 40 segundos de diferencia y muy cerca uno del otro. Este tipo de eventos son mucho menos habituales que la secuencia clásica de un gran terremoto seguido por réplicas, y suelen revelar una compleja interacción entre fallas geológicas.

Los terremotos gemelos ocurren cuando dos grandes sismos se producen con pocos segundos de diferencia. Foto: REUTERS

Según explican los expertos, un terremoto gemelo ocurre cuando la ruptura de una falla desencadena casi de inmediato la ruptura de otra falla cercana o de otro segmento de la misma estructura geológica, provocando dos grandes sismos en un corto intervalo de tiempo.

¿Qué es un terremoto gemelo o doblete sísmico?

La sismóloga de la Red Sísmica Nacional de España, Lucía Lozano, explicó que un doblete sísmico sucede cuando coinciden “dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio”.

Contenido Recomendado

EN VIVO | Terremotos en Venezuela:diferentes países ofrecieron asistencia humanitaria mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes

EN VIVO | Terremotos en Venezuela: diferentes países ofrecieron asistencia humanitaria mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes

“Desaparecidos terremotos Venezuela” y “Venezuela te busca”:los canales digitales habilitados para colaborar con información

“Desaparecidos terremotos Venezuela” y “Venezuela te busca”: los canales digitales habilitados para colaborar con información

En el caso de Venezuela, los dos terremotos se registraron a pocos kilómetros de la localidad de Yumare y con apenas segundos de diferencia, una combinación que los convierte en un ejemplo casi perfecto de este fenómeno geológico.

Edificios arrasados ​​en Venezuela tras los fuertes terremotos que azotaron el país. Video: Reuters.

Los especialistas señalan que este comportamiento no es el más común dentro de la actividad sísmica global. “No es tan habitual. Lo es más que haya un terremoto principal que rompa a lo largo de toda una falla y que toda la tensión que se va acumulando en la corteza se libere en forma de una ruptura”, indicó la sismóloga.

¿Por qué ocurren los terremotos gemelos?

La explicación se encuentra en la forma en que se distribuye la energía acumulada en la corteza terrestre. Cuando una falla se rompe, libera enormes cantidades de tensión. En determinadas circunstancias, esa liberación puede afectar estructuras cercanas y provocar que otra falla también colapse casi de manera inmediata.

“Esto puede desencadenar a veces que en otro segmento de esa misma falla, o en una falla muy próxima, se disparen otros terremotos, como ha pasado ahora Venezuela. Lo que indica es que toda esa zona de ruptura es muy compleja, con procesos de interacción entre las fallas, y por eso se pueden desencadenar dos terremotos así, muy grandes”, añadió la experta.

Para los geólogos, este tipo de eventos suele evidenciar sistemas de fallas particularmente activos y complejos, donde las distintas estructuras interactúan entre sí.

El fenómeno registrado en Venezuela es considerado poco habitual por los especialistas. Foto: REUTERS

Un fenómeno poco frecuente, pero no único

Aunque los terremotos gemelos son relativamente raros, existen antecedentes registrados en distintas partes del mundo. La especialista recordó que Venezuela ya había experimentado un episodio similar en septiembre de 2025, cuando dos sismos de magnitudes 6,2 y 6,3 ocurrieron con escasa diferencia temporal.

También mencionó un caso registrado en Pakistán en 1997, donde se produjeron terremotos de magnitudes 7,0 y 6,8 en una secuencia comparable.

Estos antecedentes ayudan a los científicos a comprender mejor cómo se comportan las grandes fallas geológicas y qué mecanismos pueden desencadenar terremotos consecutivos de gran intensidad.

Las rupturas asociadas a sismos de gran magnitud pueden extenderse por más de 150 kilómetros. Foto: REUTERS

¿Por qué a veces parecen un solo terremoto?

Uno de los aspectos más llamativos de los dobletes sísmicos es que pueden resultar difíciles de identificar, incluso para los expertos. Lucía Lozano explicó que “en los registros se mezclan las ondas. A no ser que los equipos de medida estén muy cerca y se vea más la diferencia de las señales”.

La dificultad no afecta únicamente a los instrumentos científicos. También las personas que experimentan el fenómeno suelen interpretarlo como un único movimiento sísmico prolongado.

“La población siente sacudidas muy fuertes, muy seguidas, y se puede pensar que se trata del mismo terremoto”, añadió. Por ese motivo, muchas veces es necesario realizar análisis detallados de los registros sísmicos para determinar si se trató de un único evento o de dos terremotos distintos.

¿Cómo se produce una ruptura tan grande?

La especialista explicó que los terremotos de gran magnitud no se limitan a un punto específico del subsuelo, sino que afectan áreas enormes.

“No están localizados en un punto en concreto, sino que rompen a lo largo de una falla. Para estas magnitudes podemos estar hablando de longitudes de 150 km de ruptura, por unos 20 o 40 km de ancho. Es un área muy grande”, señaló.

¿Qué puede ocurrir después de un terremoto gemelo?

Tras eventos sísmicos de gran magnitud, los especialistas esperan una prolongada secuencia de réplicas. Según explicó Lozano, “con terremotos de estas magnitudes lo esperable es que la sismicidad continúe en los próximos días, semanas y meses, incluso a lo largo de un año”.

Los terremotos tuvieron una magnitud de 7,2 y 7,5. Foto: EFE

No obstante, aclaró que existe una tendencia natural a la disminución progresiva de la actividad sísmica. “Lo habitual es que el número de terremotos vaya disminuyendo con el tiempo, aunque no se pueden descartar réplicas de magnitud elevada, añadió.

Los terremotos registrados en Venezuela ocurrieron en una zona de contacto entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, una región caracterizada por la presencia de grandes fallas geológicas activas.

TerremotoVenezuelaFenómeno
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cambios en el padrón de PAMI para pacientes con diabetes:cuáles son las nuevas medidas

    Cambios en el padrón de PAMI para pacientes con diabetes: cuáles son las nuevas medidas

  2. Con asientos de primera y aire acondicionado:cómo es el nuevo tren rápido de la línea Sarmiento que une Once con Moreno y cuesta $2600

    Con asientos de primera y aire acondicionado: cómo es el nuevo tren rápido de la línea Sarmiento que une Once con Moreno y cuesta $2600

  3. Avanza la obra más ambiciosa de Palermo:por qué la Ciudad de Buenos Aires invierte más de $4.492 millones en este megaproyecto

    Avanza la obra más ambiciosa de Palermo: por qué la Ciudad de Buenos Aires invierte más de $4.492 millones en este megaproyecto

  4. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este jueves 25 de junio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este jueves 25 de junio de 2026

  5. Los taxis eléctricos llegaron a la Ciudad de Buenos Aires:cuánto cuestan, cómo se cargan y sus beneficios sustentables

    Los taxis eléctricos llegaron a la Ciudad de Buenos Aires: cuánto cuestan, cómo se cargan y sus beneficios sustentables
Lo último
También podría interesarte
Política

Qué es el proyecto de Propiedad Privada impulsado por el Gobierno y será el tema central en la Cámara de Senadores

Qué es el proyecto de Propiedad Privada impulsado por el Gobierno y será el tema central en la Cámara de Senadores

Terremoto en Venezuela:el gobierno de Milei habilitó líneas de emergencia para los argentinos afectados y ofreció ayuda humanitaria

Más de 8 mil estudiantes prometieron lealtad a la Bandera en Merlo

Lejos del armado político y de las negociaciones en el Congreso:así será el rol del nuevo vocero Adrián Ravier en el Gobierno

Economía

ANSES aumenta AUH, SUAF y jubilaciones en julio 2026:cuánto cobrarán con el ajuste del 2,15%

ANSES aumenta AUH, SUAF y jubilaciones en julio 2026: cuánto cobrarán con el ajuste del 2,15%

Confirman aumento a empleadas domésticas en julio 2026:cuánto se cobra por hora y cómo quedan las nuevas escalas

El dólar volvió a subir y y tocó su nivel más alto en lo que va del año

El Gobierno aumentó la tasa de seguridad aérea:cómo impacta en el precio de los pasajes de avión en Argentina

Internacionales

Las fotos más impactantes de la ola de calor en Europa:alerta roja en varios países por temperaturas extremas arriba de los 40°C

Las fotos más impactantes de la ola de calor en Europa: alerta roja en varios países por temperaturas extremas arriba de los 40°C

EN VIVO | Terremotos en Venezuela:diferentes países ofrecieron asistencia humanitaria mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes

“Desaparecidos terremotos Venezuela” y “Venezuela te busca”:los canales digitales habilitados para colaborar con información

Avance tecnológico único en Sudamérica:la Fuerza Aérea de Perú potencia su flota con un Boeing traído de China