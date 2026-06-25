Qué es el proyecto de Propiedad Privada impulsado por el Gobierno y será el tema central en la Cámara de Senadores

Cámara de Senadores Foto: NA

La Cámara de Senadores debatirá el proyecto de Ley de Propiedad Privada. La intención del oficialismo es incluir cambios a la propuesta impulsada por el Gobierno que buscaba eliminar todas las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales.

La agenda legislativa sigue su marcha y este jueves continuará con el debate de la Ley de Propiedad Privada, tema central en el recinto. Una de las alternativas que se evaluó para este proyecto es establecer un tope de kilómetros que puede adquirir una empresa extranjera y que en el caso de intervenir otros países, deberá existir un aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso.

El Gobierno busca celeridad para la aprobación del Tratado de Patentes. Foto: Reuters

El proyecto se iba a discutir el pasado 3 de junio, pero se decidió postergarlo porque había diferencias sobre el artículo referido a la eliminación de los topes para que los empresarios compren tierras rurales. Si bien iba a debatirse este jueves 25 de junio, se suspendió la sesión porque no hubo quórum, ya que buscaban la interpelación de Adorni. La iniciativa impulsada por el Gobierno contiene reformas a la Ley de Tierras sobre Desalojos, Expropiaciones y la Ley del Manejo del Fuego.

La medida, diseñada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, tuvo modificaciones claves, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.

Ley de Propiedad Privada: los cambios en el proyecto que quiere aprobar el Gobierno

Límite a la compra de tierras

El proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros cuando no participe ningún país extranjero.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites conforme con lo dispuesto por la Constitución Nacional. Por su parte, se evalúa incluir algún tope a la cantidad de kilómetros que pueda adquirir una sola empresa.

Además, se prohíbe que puedan comprar tierras estados extranjeros y otras organizaciones empresariales en las que un Estado extranjero tenga participación en el capital, en la formación de las decisiones societarias, fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un Estado extranjero.

Cómo quedan los desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos de que se trate de inmuebles usurpados, mientras que en el resto de los casos, se mantienen los actuales plazos de intimación. Habrá un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler que se deberá hacer en forma fehaciente.

La notificación será dirigida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario sea real o electrónico y se tiene por válida aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiera perfeccionarse por motivos imputables a él. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la cual debe ejecutarse por el procedimiento más breve que prevea la ley, que es de 10 días hábiles.

Bloque de LLA en el Senado. Foto: X @PatoBullrich

Expropiaciones

La declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar claramente los motivos de esa medida. El dictamen estableció que habrá un tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no se fijaba ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación a treinta días.

Manejo del fuego

Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural, por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de incendios de bosques nativos, se prohíbe el cambio de uso y destino previsto en las actuales normas, pero se elimina el plazo de 60 años establecido en la ley promovida por Máximo Kirchner.