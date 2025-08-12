Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 12 de agosto de 2025

Intuición poderosa

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Sigue esas corazonadas, pero recuerda equilibrarlas con la razón para obtener el balance perfecto en tus decisiones durante el día.

Salud

Tu bienestar emocional estará en el centro de hoy. La práctica de la autoconsciencia puede ayudarte a evitar tensiones innecesarias.

Dinero

Las decisiones profesionales serán más fáciles de tomar gracias a una increíble habilidad para prever problemas potenciales antes de que se materialicen.

Amor

Habla desde el corazón en la relación. Cree en tu capacidad para renovar el vínculo. Un gesto genuino de afecto permitirá que la relación crezca y se fortifique.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.