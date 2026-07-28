Tusi, armas y lujo en redes sociales: procesan a una mujer por narcomenudeo en Ituzaingó

Macarena Patricia Camila Distefano fue procesada como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Foto: Instagram @macaadistefano

Luego de casi tres años de investigación, el Juzgado Federal N.º 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, con intervención de la Secretaría N.º 5, a cargo de la Dra. Lorena Reynoso, resolvió procesar a Macarena Patricia Camila Distefano como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, previsto en el artículo 5°, inciso “c”, de la Ley 23.737.

La decisión se sustenta en una extensa investigación que incluyó tareas de inteligencia, seguimientos, intervenciones telefónicas, análisis patrimoniales y allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos del conurbano bonaerense.

La pesquisa se inició en 2023 a raíz de una denuncia que alertaba sobre presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes en Ituzaingó. A partir de entonces, investigadores desarrollaron vigilancias encubiertas, consultas a organismos públicos y privados, análisis de redes sociales, informes patrimoniales, intervenciones telefónicas y seguimientos sobre domicilios y vehículos para identificar a los integrantes de una organización dedicada al narcomenudeo.

El allanamiento realizado en la vivienda de Distefano permitió secuestrar tusi o cocaína rosa, teléfonos celulares, tarjetas SIM, dinero en efectivo en pesos y dólares y otros elementos de interés para la investigación. La mujer fue hallada en una habitación del primer piso portando una pistola Glock calibre 9 milímetros, cuya tenencia se encontraba legalmente registrada.

Macarena Patricia Camila Distefano fue procesada como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Foto: Instagram @macaadistefano

Sin embargo, la resolución judicial destaca que el procesamiento no se apoyó únicamente en la droga incautada durante el procedimiento. El juez valoró el conjunto de las pruebas reunidas durante casi tres años de investigación, entre ellas los seguimientos que registraron encuentros breves con distintas personas en las inmediaciones de su domicilio, considerados compatibles con maniobras de venta al menudeo.

Uno de los episodios que reforzó la hipótesis investigativa ocurrió durante una vigilancia nocturna. Según reconstruyó Gendarmería Nacional, Distefano salió de su vivienda con una bolsa de residuos y la depositó en un cesto lindero. Al inspeccionar posteriormente su contenido, los investigadores encontraron recortes de bolsas de nylon con restos de una sustancia pulverulenta de color rosado, elemento que fue incorporado como un indicio más dentro del expediente.

La resolución también hace referencia a otras evidencias obtenidas durante la pesquisa, entre ellas seguimientos que ubicaban a la imputada en distintos puntos vinculados con la investigación, análisis patrimoniales, publicaciones en redes sociales y registros de ingresos a diversos domicilios y barrios privados. En conjunto, esos elementos llevaron al magistrado a concluir —con el grado de probabilidad exigido para esta etapa del proceso— que la sustancia secuestrada estaba destinada a su comercialización y no al consumo personal.

Otro aspecto mencionado en el procesamiento fue la negativa de la imputada a proporcionar las claves de desbloqueo de los teléfonos celulares secuestrados durante el allanamiento, circunstancia que quedó documentada en el expediente.

Antes de su detención, Distefano mostraba en TikTok e Instagram un estilo de vida de alto poder adquisitivo, con publicaciones sobre viajes, vehículos y artículos de lujo, pese a que la investigación analizaba el origen de sus ingresos. Actualmente permanece bajo prisión domiciliaria, beneficio concedido por encontrarse al cuidado de menor de edad. No obstante, esa modalidad de detención no modificó su situación procesal: la Justicia Federal resolvió procesarla por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras la causa continúa su trámite hacia las próximas etapas del proceso penal.