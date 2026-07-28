Histórico cambio en las exportaciones: el petróleo superó a la soja y lideró las ventas argentinas

El petróleo superó a la soja en exportaciones y lideró las ventas argentinas Foto: REUTERS

El principal producto de exportación de la Argentina durante el primer semestre del 2026 fue el petróleo crudo según un informe del Instituto Argentina Grande (IAC), elaborado con datos del Indec. El mismo demostró además que el crudo desplazó a la harina y los pellets de soja que habían liderado el ranking el año anterior.

Entre los meses de enero y junio, los aceites crudos de petróleo generaron ingresos por USD 4.693 millones, con una suba Detrás del petróleo crudo se ubicó el maíz en grano (excluido para siembra), con ventas por USD 4.171 millones y un alza de 6,7% interanual. Sus compradores principales fueron Vietnam, Argelia, Perú, Egipto y Arabia Saudita.

Los compradores principales de petróleo a Argentina fueron Vietnam, Argelia, Perú, Egipto y Arabia Saudita.

El petróleo crudo lideró el salto exportador argentino y desplazó al complejo sojero

El incremento más significativo dentro del ranking de productos exportados correspondió al petróleo crudo. Durante el primer semestre de 2025, las ventas al exterior de este producto habían alcanzado los USD 3.177 millones, mientras que un año más tarde registraron una suba de USD 1.516 millones. Los principales mercados de destino fueron Estados Unidos, Chile, Tailandia, Australia y Uruguay, de acuerdo con el IAG, a partir de información del Indec.

En segundo lugar se posicionó el maíz en grano (excepto el destinado a siembra), con exportaciones por USD 4.171 millones y un crecimiento interanual del 6,7%. Entre sus principales compradores se destacaron Vietnam, Argelia, Perú, Egipto y Arabia Saudita.

Principales productos de exportación argentinos según IAG Foto: IAG en base a INDEC

El tercer puesto fue ocupado por la harina y los pellets derivados de la extracción de aceite de soja, que registraron exportaciones por USD 4.161 millones. El producto mostró una variación marginal del 0,7% en comparación con el primer semestre de 2025, un desempeño que explica la pérdida del liderazgo del complejo, pese a mantener un elevado nivel de facturación. Sus principales destinos comerciales fueron Indonesia, Vietnam, Arabia Saudita, Turquía y Ecuador.

En los puestos siguientes del ranking elaborado por el IAG se ubicaron el aceite de soja en bruto, con exportaciones por USD 3.163 millones y un incremento interanual del 4,4%; el oro destinado a uso no monetario, con USD 2.913 millones y una suba del 51,2%; los vehículos automotores para transporte de pasajeros, con USD 2.510 millones y un crecimiento del 16,8%; el trigo y morcajo, con USD 2.317 millones y una variación positiva del 43,1%; la carne bovina congelada, con USD 1.302 millones y un avance del 43,9%; el aceite de girasol en bruto, con USD 1.165 millones; y los porotos de soja, con USD 1.022 millones, registrando un aumento interanual del 7,8%.

Exportaciones argentinas: el petróleo crudo quedó primero

Las exportaciones argentinas representaron USD 49.454 millones durante el primer semestre de 2026, lo que demostró un crecimiento interanual del 24,4%. Dentro de ese desempeño, los diez principales productos del ranking concentraron el 55% del valor total exportado, reflejando el peso de los sectores más competitivos del comercio exterior argentino.

El avance del petróleo crudo hasta la primera posición del listado se explicó por el fuerte desempeño del complejo energético, según los datos difundidos por el Indec en su informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA). La balanza comercial de combustibles y energía registró un superávit de USD 5.076 millones en los primeros seis meses del año, un incremento del 61,7% frente a los USD 3.139 millones alcanzados en igual período de 2025.

La balanza comercial de combustibles y energía registró un superávit de USD 5.076 millones en los primeros seis meses del año, un incremento del 61,7% frente a los USD 3.139 millones alcanzados en igual período de 2025. Foto: Freepik.

El resultado estuvo impulsado por el crecimiento de las exportaciones energéticas, que alcanzaron los USD 6.594 millones, con una mejora interanual del 42,5%. En paralelo, las importaciones del sector sumaron USD 1.518 millones, apenas 1,9% por encima del nivel registrado un año antes.

Solo durante junio, las ventas externas del rubro energético llegaron a USD 1.234 millones, con una expansión del 28,5% respecto del mismo mes de 2025.

Dentro de las exportaciones del sector, el petróleo crudo explicó el 71,2% del total, consolidándose como el principal impulsor del crecimiento. Más atrás se ubicaron las naftas, con operaciones por USD 346 millones y una suba interanual del 41,5%; los butanos licuados, con USD 231 millones (+37,3%); y el propano licuado, con USD 177 millones (+23%).

En cuanto a las compras externas de energía, los USD 1.518 millones acumulados en el semestre estuvieron concentrados principalmente en gas natural licuado (USD 418 millones), energía eléctrica (USD 356 millones) y gas natural en estado gaseoso (USD 74 millones). Durante junio, las importaciones energéticas se dispararon un 126,5% interanual hasta alcanzar los USD 765 millones, debido al aumento de las adquisiciones de GNL y gasóleo.

Vaca Muerta impulsa las exportaciones de petróleo y gas de Argentina hacia un nuevo récord

El crecimiento del sector energético responde a factores estructurales de la matriz productiva argentina. Actualmente, el país genera alrededor de 140 millones de metros cúbicos diarios de gas, aunque durante los meses de mayor demanda el consumo interno puede superar los 180 millones de metros cúbicos por día. A esa brecha se suma una limitación en la infraestructura de transporte, que no cuenta con la capacidad suficiente para trasladar todo el gas producido en las cuencas hacia los principales centros de consumo durante los picos estacionales. En ese contexto, el gas natural licuado (GNL) importado funciona como un recurso de respaldo para cubrir esos faltantes temporales.

De cara al cierre de 2026, las estimaciones prevén que las exportaciones de combustibles y energía alcancen los USD 11.300 millones, bajo un escenario con un precio promedio del barril de Brent cercano a los USD 82. Al momento del cierre de esta nota, la cotización se ubicaba en torno a los USD 85,45.

Vaca Muerta. Foto: NA

Si estas proyecciones se cumplen, la balanza energética anual podría superar los USD 12.000 millones, por encima del récord de USD 7.815 millones registrado en 2025.

Uno de los factores que podría potenciar aún más ese desempeño es la entrada en operación del oleoducto VMOS, una obra estratégica que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro, desde Allen hasta Punta Colorada, mediante un trazado de casi 600 kilómetros. El proyecto, cuya construcción ya supera el 75% de avance, permitiría sumar una capacidad inicial de evacuación de 190.000 barriles diarios, con posibilidad de ampliarse hasta los 550.000 barriles por día.

Para mediados de 2027, la capacidad operativa del sistema podría ubicarse cerca de los 390.000 barriles diarios, un volumen que abriría la puerta a un nuevo salto exportador y permitiría proyectar ventas externas de energía superiores a los USD 18.500 millones durante ese año.