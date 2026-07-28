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La Plata suma dos líneas de micros hacia pueblos bonaerenses: cuáles son y a qué destinos llegan

La Provincia suma nuevos servicios destinados a mejorar la movilidad de miles de pasajeros. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Micros en la terminal de La Plata.
Micros en la terminal de La Plata. Foto: Gentileza 0221
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La ciudad de La Plata incorpora dos nuevos servicios para viajar desde la capital bonaerense hacia diferentes pueblos de la Provincia.

Se trata de las líneas 248 C y 351, cuyos recorridos fueron autorizados por el Ministerio de Transporte bonaerense.

Confirman la incorporación de las líneas 248 C y 351 a La Plata: a qué destinos bonaerenses llegarán

La línea 248 C conectará la capital provincial con San Vicente, Cañuelas, Lobos, Roque Pérez, Chivilcoy, Bragado y Los Toldos.

Micros operados por Plusmar.
Micros operados por Plusmar. Foto: Gentileza 0221

En tanto, la 351 unirá la capital provincial con General Pinto, Lincoln y General Villegas. Esta última también atravesará los municipios de Tres de Febrero, Luján, Mercedes, Chacabuco y Junín, generando una conexión directa entre La Plata y distintas localidades del centro y noroeste bonaerense.

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Cómo beneficiarán estas nuevas líneas a los viajeros bonaerenses

Los acuerdos alcanzados tienen como objetivo fortalecer la conectividad entre distintos puntos del territorio bonaerense y facilitar el acceso al transporte público para miles de pasajeros.

“La conectividad de nuestros distritos es fundamental para permitir el desarrollo de cada vecina y vecino. Es garantizar que puedan acceder a sus estudios, a un centro de salud, a sus trabajos y a cada una de sus actividades cotidianas”, destacó el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, durante el acto junto a intendentes y representantes de las empresas que estarán a cargo de los servicios.

Aseguran la continuidad de la línea 228 D: qué lugares conecta

Además, el Ministerio de Transporte también garantizó la continuidad de la línea 228 D.

Línea 228 D.
Línea 228 D. Foto: X

Este servicio conecta Zárate con San Nicolás y atraviesa los partidos de Baradero, San Pedro y Ramallo, consolidando uno de los principales corredores de transporte para los vecinos del norte de la provincia.

La PlataMicrosPuebloProvincia de Buenos Aires
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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