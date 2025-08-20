Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 20 de agosto de 2025

Decisiones clave

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Con Marte ascendente, los Escorpio pueden sentir la necesidad de tomar decisiones significativas en sus vidas. Este es el tiempo para sopesar opciones y elegir con confianza hacia dónde te diriges.

Salud

Prioriza el bienestar físico, considerando una rutina de ejercicios con un alto componente de meditación y autoconocimiento.

Dinero

Las finanzas pueden verse en un cruce de caminos. Sin embargo, el control y el análisis consciente te proporcionarán la ventaja que necesitas.

Amor

En el ámbito sentimental, el día invita a desvelar secretos entre tú y tu pareja. Claro está, la honestidad reforzará los lazos emocionales.

"Decidir es dar el primer paso hacia un cambio radical."

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.