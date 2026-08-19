Liga de Quito vs. Mirassol: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre Liga de Quito y Mirassol por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan Liga de Quito vs. Mirassol, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Jueves, 20/08/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Rodrigo Paz Delgado, ubicado en Quito.
¿Por dónde ver en vivo Liga de Quito vs. Mirassol, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Liga de Quito y Mirassol se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Liga de Quito vs. Mirassol, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Falcón Pérez, Yael, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.