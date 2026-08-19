Macará vs. Santos: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre Macará y Santos por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Bellavista de Ambato. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan Macará vs. Santos, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Jueves, 20/08/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Bellavista, ubicado en Ambato.
¿Por dónde ver en vivo Macará vs. Santos, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Macará y Santos se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 4, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Macará vs. Santos, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Garay Reyes, Cristián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.