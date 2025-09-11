Horóscopo: cuáles son los 5 signos que brillarán con la Luna en Aries

En la astrología, el movimiento de los astros potenciarán a algunos signos, que llevarán a la acción sus más profundos deseos.

Luna en Aries Foto: Grok

Pronto llegará el comienzo de la Luna en Aries y marcará un periodo cargado de energía emocional para todos los signos del zodíaco. Este tránsito es conocido por su intensidad, empuje y espíritu aventurero, invitando a las personas a tomar decisiones con coraje e iniciar proyectos para concretar sus deseos más profundos.

Este movimiento de los astros marca un momento ideal para empezar de cero, dejar atrás el letargo y actuar con determinación. Aunque todos los signos sienten su influencia, hay cinco en particular se verán especialmente favorecidos y podrán canalizar esta fuerza para brillar con luz propia. ¿Cuáles son?

Luna en Aries.

5 signos que se verán afectados por la Luna en Aries

Aries: energía multiplicada

Como signo regido por Marte, Aries se siente como en casa con la Luna transitando su constelación. Aumenta la vitalidad, el deseo de moverse, iniciar y conquistar objetivos. Es un excelente momento para tomar decisiones que estaban postergadas y dar pasos importantes en lo personal o profesional.

Leo: impulso para liderar

Leo

La energía de fuego de Aries se lleva muy bien con Leo, y esta Luna los motiva a mostrar lo que valen, liderar con pasión y expresarse sin filtros. Ideal para destacarse, hacer propuestas o buscar reconocimiento en lo laboral o artístico.

Sagitario: aventuras y expansión

Otro signo de fuego que vibra alto con esta Luna. Para Sagitario, se abren días de búsqueda, expansión y libertad personal. Pueden surgir viajes, proyectos nuevos o simplemente el deseo de romper la rutina y animarse a algo distinto.

Géminis: ideas con acción

Géminis

Para Géminis, la Luna en Aries es una aliada perfecta para pasar del pensamiento a la acción. Se activa la creatividad, la comunicación directa y la posibilidad de concretar ideas con velocidad. Buen momento para escribir, hablar, emprender o iniciar algo que venía en pausa.

Acuario: renovación y rebeldía

Este tránsito le da a Acuario un impulso extra para romper estructuras, animarse a lo nuevo y conectar con su esencia más libre. Es el momento ideal para tomar decisiones valientes que lleven al cambio, sobre todo en lo social o profesional.