Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Luis Caputo explicó la emisión por US$ 5.000 millones que decretó el Gobierno en el Boletín Oficial: “No es nueva deuda, sino refinanciamiento”

El ministro de Economía aclaró que la medida no representa un nuevo endeudamiento, sino una estrategia de refinanciación a tasas más bajas para achicar los costos del Tesoro Nacional.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 02: El ministro de Economia, Luis Caputo habla durante el 43° Congreso Anual de la IAEF en el centro de Convenciones.FOTO NA: MARIANO SANCHEZ
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 02: El ministro de Economia, Luis Caputo habla durante el 43° Congreso Anual de la IAEF en el centro de Convenciones.FOTO NA: MARIANO SANCHEZ Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tras la publicación del Decreto 478/2026 en el Boletín Oficial que autoriza operaciones de crédito público por hasta US$ 5.000 millones con prórroga de jurisdicción a favor de Nueva York, Luis Caputo salió al cruce de los cuestionamientos. El ministro de Economía aclaró que la medida no representa un nuevo endeudamiento, sino una estrategia de refinanciación a tasas más bajas para achicar los costos del Tesoro Nacional.

El funcionario explicó el alcance del Decreto 478/2026 publicado en el Boletín Oficial que habilita al Gobierno a realizar operaciones de toma de deuda pública por un monto de hasta US$ 5.000 millones con prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estatales de Nueva York.

Ante las repercusiones de la medida, el titular del Palacio de Hacienda utilizó sus redes sociales para responder el cuestionamiento de un ciudadano argentino en Twitter, quien lo había acusado de generar un nuevo endeudamiento para el país “por US$ 5.000 millones bajo ley yanqui”. “No es nueva deuda, sino refinanciamiento, y al 6% de tasa. O sea, un ahorro enorme para los argentinos versus las tasas a las que ustedes endeudaron al país”, sostuvo Caputo.

En esa misma línea, apuntó contra la “herencia recibida” y acusó al gobierno anterior de endeudar a la Argentina “por US$ 177.000 millones, a tasas del 45% en dólares hasta el 2030”. Sumado a eso, remarcó la gestión fiscal del oficialismo al indicar que el Gobierno ya canceló deuda por US$ 20.000 millones, logro que atribuyó a las políticas de ajuste “porque cerramos un déficit consolidado de 15 puntos del PIB (Producto Interno Bruto) que heredamos del gobierno anterior”.

Contenido Recomendado

El Gobierno oficializó que avanza en un préstamo de bancos por US$ 5.000 millones

El Gobierno oficializó que avanza en un préstamo de bancos por US$ 5.000 millones

El Gobierno aprobó un nuevo anticipo financiero para tres provincias para “atender compromisos urgentes”

El Gobierno aprobó un nuevo anticipo financiero para tres provincias para “atender compromisos urgentes”

De acuerdo con los detalles técnicos que figuran en el Boletín Oficial, el objetivo central de la medida aprobada este lunes 22 de junio es reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional a través de préstamos con entidades financieras internacionales, los cuales contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.

Para concretar estos contratos, el decreto autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a ceder jurisdicción judicial. Esto implica que la Argentina renuncia a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción ante eventuales reclamos en los Tribunales de Nueva York, aunque el texto oficial establece límites específicos destinados a resguardar el patrimonio nacional.

Luis CaputoDeudaGobierno
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Plazo fijo en junio 2026:cuánto rinde invertir $6.000.000 a 30 días con las tasas actuales de los bancos

    Plazo fijo en junio 2026: cuánto rinde invertir $6.000.000 a 30 días con las tasas actuales de los bancos

  2. Calendario de pagos semanal de ANSES:quiénes cobran desde este lunes 22 de junio con montos y bonos

    Calendario de pagos semanal de ANSES: quiénes cobran desde este lunes 22 de junio con montos y bonos

  3. Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

    Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

  4. El PBI creció 2,3% interanual en el primer trimestre del 2026, según el INDEC

    El PBI creció 2,3% interanual en el primer trimestre del 2026, según el INDEC

  5. De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en junio 2026:los montos actualizados para colectivos, subtes y los distintos trenes

    De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en junio 2026: los montos actualizados para colectivos, subtes y los distintos trenes
Lo último
También podría interesarte
Economía

Luis Caputo explicó la emisión por US$ 5.000 millones que decretó el Gobierno en el Boletín Oficial:“No es nueva deuda, sino refinanciamiento”

Luis Caputo explicó la emisión por US$ 5.000 millones que decretó el Gobierno en el Boletín Oficial: “No es nueva deuda, sino refinanciamiento”

Quiénes son los tres gobernadores que se reunirán para reclamar por fondos provinciales al Estado

Entrevista exclusiva de Canal 26 al embajador de Israel en Argentina:“Nuestros países tienen muchas cosas en común”

José Luis Espert fue citado a indagatoria en la causa por presunto lavado de dinero

Economía

Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Luis Caputo explicó la emisión por US$ 5.000 millones que decretó el Gobierno en el Boletín Oficial:“No es nueva deuda, sino refinanciamiento”

El PBI creció 2,3% interanual en el primer trimestre del 2026, según el INDEC

En una rueda negativa para los mercados internacionales, sube el riesgo país y caen las acciones argentinas

Internacionales

Reactivan la construcción del primer túnel para barcos y cruceros del mundo:atravesará una montaña y estará listo para 2032

Reactivan la construcción del primer túnel para barcos y cruceros del mundo: atravesará una montaña y estará listo para 2032

Entrevista exclusiva de Canal 26 al embajador de Israel en Argentina:“Nuestros países tienen muchas cosas en común”

Clave para entender la guerra en Medio Oriente:la diferencia legal entre canales y estrechos que limita a Irán en Ormuz

Megaproyecto de China bajo el mar:construyó un centro de datos submarino que consume menos energía y tiene 2.000 servidores