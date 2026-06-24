Causa Odebrecht: condenaron a Julio de Vido y a dos exfuncionarios por irregularidades en gasoductos

Julio De Vido, Río Turbio, Causa por corrupción

El Tribunal Oral Federal N°2 condenó al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, a tres años de prisión de ejecución condicional por irregularidades en la ampliación de gasoductos adjudicados a la constructora Odebrecht. El veredicto, que también alcanzó a los exfuncionarios energéticos Daniel Cameron y Cristian Folgar, se convirtió en la cuarta condena en su historial judicial.

De Vido fue condenado a tres años de prisión con ejecución condicional en el marco de la causa que investigó las irregularidades en la ampliación de dos gasoductos norte y sur, adjudicados entre los años 2006 y 2008 a la constructora brasileña Odebrecht SA. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal N°2 este martes 23 de junio tras encontrarlo responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública y los fundamentos de este veredicto se darán a conocer formalmente el próximo 4 de septiembre.

La resolución judicial también alcanzó a dos exfuncionarios clave del área energética de su gestión. El exsecretario de Energía, Daniel Omar Cameron, recibió una pena de tres años de prisión en suspenso, mientras que el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Alberto Folgar, fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión.

Julio De Vido. Foto: NA

Esta resolución representa la cuarta condena por corrupción contra De Vido, quien se encuentra detenido desde noviembre del 2025 luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme su sentencia por la Tragedia de Once. A comienzos de mayo, la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó la prisión domiciliaria al exfuncionario de 76 años por razones de salud y edad, motivo por el cual dejó el Complejo Penitenciario de Ezeiza para ser trasladado a su propiedad ubicada en Puerto Panal, en la localidad de Zárate.

Las cuatro condenas que acumula Julio de Vido