Reactivan la construcción del primer túnel para barcos y cruceros del mundo: atravesará una montaña y estará listo para 2032

Stad Ship Tunnel, el primer túnel marítimo del mundo diseñado para el paso de embarcaciones oceánicas de gran tamaño. Foto: WIRED

El gobierno de Noruega reactivó uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos e innovadores de su historia: el Stad Ship Tunnel, una monumental obra que se convertirá en el primer túnel marítimo del mundo diseñado para el paso de embarcaciones oceánicas de gran tamaño.

Impulsado por la administración del primer ministro Jonas Gahr Støre, el proyecto recibió una nueva asignación presupuestaria que permitirá avanzar con la firma del contrato definitivo y el inicio de las obras preparatorias. La infraestructura atravesará la península de Stadlandet, en la costa occidental del país escandinavo, para conectar dos fiordos y ofrecer una alternativa segura a una de las rutas marítimas más peligrosas del Atlántico Norte.

Qué es el Stad Ship Tunnel y dónde se construirá

El Stad Ship Tunnel será el primer paso subterráneo del mundo construido exclusivamente para el tránsito de barcos de gran porte. La obra atravesará la península de Stadlandet, una zona montañosa ubicada en la costa oeste de Noruega, y permitirá unir dos fiordos mediante una ruta protegida que evitará el paso por las turbulentas aguas de Stadhavet.

El Stad Ship Tunnel será el primer paso subterráneo del mundo construido para el tránsito de barcos de gran porte. Foto: Condé Nast Traveler

La iniciativa es liderada por la Administración Costera Noruega (Kystverket), organismo que considera al proyecto una transformación estructural para el transporte marítimo regional. El objetivo principal es mejorar la seguridad de la navegación en una región donde las condiciones meteorológicas suelen provocar cancelaciones, retrasos y riesgos para las embarcaciones comerciales y turísticas.

Cuántos kilómetros de extensión tendrá el primer paso subterráneo para barcos oceánicos

La infraestructura tendrá una longitud de 1,7 kilómetros, una altura de 50 metros y una amplitud de 36 metros, dimensiones que permitirán el tránsito de ferris, barcos de carga y cruceros de gran tamaño a través de una montaña.

La construcción requerirá una compleja operación de perforación y voladura de roca maciza desde ambos extremos del macizo montañoso hasta lograr el encuentro de los frentes de excavación. Los trabajos implicarán la remoción de millones de metros cúbicos de piedra, lo que sitúa al proyecto entre las obras de ingeniería civil más exigentes jamás emprendidas en Noruega.

Además, el diseño contempla accesos marítimos reforzados, sistemas de navegación interior y tecnología de guiado para regular el tránsito de los barcos a velocidades reducidas y garantizar una circulación segura dentro del túnel.

La infraestructura tendrá una longitud de 1,7 kilómetros, una altura de 50 metros y una amplitud de 36 metros. Foto: Arquitectura Viva

Cómo protegerá el túnel subterráneo a las embarcaciones frente al clima extremo

El área de Stadhavet es considerada uno de los sectores marítimos más complejos de Europa. Allí convergen corrientes oceánicas, fuertes vientos procedentes del Atlántico Norte y una geografía costera que favorece la formación de olas de gran tamaño durante gran parte del año.

Frente a este escenario, el Stad Ship Tunnel funcionará como una ruta completamente protegida de las condiciones climáticas externas. Los barcos podrán atravesar la montaña sin exponerse al fuerte oleaje ni a los vientos huracanados que frecuentemente obligan a suspender la navegación durante jornadas enteras.

Las autoridades noruegas destacan que esta solución reducirá los riesgos de accidentes y colisiones, además de mejorar la previsibilidad de las rutas marítimas en una zona clave para la conectividad de la costa occidental del país.

Cuándo estará terminada la megaobra civil del gobierno de Noruega

Aunque la idea del túnel marítimo existe desde hace más de un siglo, el proyecto atravesó discusiones presupuestarias, múltiples revisiones y suspensiones temporales y antes de obtener la aprobación definitiva.

El Stad Ship Tunnel funcionará como una ruta completamente protegida de las condiciones climáticas externas. Foto: Condé Nast Traveler

Actualmente, el costo estimado ronda los 8.600 millones de coronas noruegas, una cifra que generó debate político debido a los sobrecostos acumulados durante los últimos años. Sin embargo, la reciente reasignación de fondos dentro del presupuesto nacional permitió destrabar el proceso y avanzar hacia la etapa de ejecución.

Según el cronograma actualizado, la construcción principal comenzará en 2027 una vez adjudicado el contrato final. Las previsiones oficiales estiman que los trabajos demandarán alrededor de cinco años, por lo que la inauguración se proyecta para 2032, aunque algunos documentos preliminares todavía mantienen 2031 como una meta optimista.

De esta manera, si se cumplen los plazos previstos, Noruega no solo resolverá un histórico problema de navegación en su costa occidental, sino que establecerá un precedente mundial en materia de infraestructura marítima con una obra sin equivalentes a escala global.