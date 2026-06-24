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¿Qué ropa usar hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 24 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 7°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto San Julián, Santa Cruz
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 24 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 16 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 17 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 7°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:45
Puesta del sol17:33
Horas de luz7h 48m
Fase lunarCreciente
Iluminación76%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 24 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:45 y se pone a las 17:33, dando aproximadamente 7h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 24 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 17 - 29 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 7 - 11 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 13 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 8 - 13 km/h 0% Cubierto
04:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 11 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 16 - 26 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 17 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 17 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Oeste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Oeste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Oeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Oeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Oeste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 12 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noroeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noroeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 11 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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