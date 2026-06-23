El PBI creció 2,3% interanual en el primer trimestre del 2026, según el INDEC

Industria argentina Foto: EFE

El Producto Interno Bruto arrojó una variación interanual del 2,3% en el primer trimestre de 2026, al tiempo que mostró una leve mejoría del 0,7% frente al cuarto trimestre de 2025.

El informe de avance del nivel de actividad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indicó que las exportaciones fueron el segmento con el mayor aumento trimestre contra trimestre: fue de 9,8%.

Además, se informó que en la comparación interanual, los sectores de actividad con mayor alza fueron Pesca (27,5%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (18,1%) y Explotación de minas y canteras (12,3%).

Por debajo quedaron Intermediación financiera (7,5%), Hogares privados con servicio doméstico (6,3%) y Hoteles y restaurantes (2,8%). Frente a este último, el crecimiento se vio traccionado por el empleo informal.

Mientras que la industria manufacturera (-1,7%) y la administración pública (-1,4%) fueron los dos sectores de mayor caída y le restaron 0,3 puntos porcentuales al PBI.

De esta manera, doce de los dieciséis sectores del PIB se expandieron durante el período enero-marzo.

“El crecimiento del nivel de actividad registró una alta difusión, con 12 de los 16 sectores de actividad registrando expansión en relación al primer trimestre de 2025″, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

La industria sigue siendo el más golpeado en términos generales, dado que no logra repuntar y muestra un sendero decreciente en el sector. Si bien hay sectores que registran avances, el incremento no alcanza para traccionar al resto de los rubros.

Industria, trabajadores. Foto: Canal 26

La oferta global retrocedió 0,1% interanual, como consecuencia del aumento del PIB y la variación negativa de 7,5% en las importaciones de bienes y servicios reales.

En la demanda global se registró una caída de 11,6% en la formación bruta de capital fijo, un incremento de 9,8% en las exportaciones de bienes y servicios reales al igual que en en el consumo privado (2,7%), y una variación negativa de 0,9% en el consumo público.

Datos, sector por sector