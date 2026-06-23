Entrevista exclusiva de Canal 26 al embajador de Israel en Argentina: “Nuestros países tienen muchas cosas en común”

Entrevista embajador de Israel. Foto: Canal 26.

“Argentina e Israel tienen buenas relaciones desde el principio, son países que tienen muchas cosas en común”. Estas fueron las palabras que eligió el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, al ser entrevistado en exclusiva por Canal 26 y donde analizó el escenario político interno de su país y las crecientes tensiones con Irán, en un contexto marcado por definiciones electorales y disputas geopolíticas en Medio Oriente.

Según explicó, en nuestro país radica la quinta mayor comunidad judía por fuera de Israel y también se refirió al actual primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, del cual aseguró que buscará presentarse a la reelección, un proceso que podría adelantarse a septiembre.

Entrevista exclusiva de Canal 26 al embajador de Israel en Argentina.

100 mil israelíes son argentinos

“También tenemos este puente entre Argentina e Israel”, mencionó Sela al referirse a que cerca de 100 israelíes que radican en aquel país son argentinos. “Somos países de migrantes, países que reciben migraciones”, enfatizó el embajador al describir ambas naciones. “Compartimos valores comunes”, recalcó al seguir con su descripción. Y sumó: “Argentina fue uno de los primeros países en enviar una embajada a Israel”.

Según Sela, Israel alienta por Argentina en el Mundial 2026

“A los israelíes nos gusta el fútbol y ojalá que gane Argentina el Mundial”, lanzó risueño el embajador, en un intento de acercamiento aún mayor entre las dos naciones. En ese sentido, Sela recalcó que a los israelíes les gusta viajar con Sudamérica y que nuestro país es uno de los destinos predilectos.

Entrevista exclusiva de Canal 26 al embajador de Israel en Argentina.

Además de enfatizar el consumo de productos argentinos que la nación judía hace, como la carne, el principal exponente de ello. También se refirió a que está pactado para fines de este año que comiencen a haber vuelos directos de Argentina a Israel.

Israel, la guerra y sus relaciones diplomáticas

En el plano internacional, el diplomático hizo referencia a la evolución de la relación entre Israel e Irán, señalando que el vínculo se deterioró de manera definitiva tras la revolución islámica de 1979. En ese sentido, fue categórico al describir la postura de Teherán y lanzó una advertencia que marcó el tono de la entrevista: “La comunidad internacional tiene que decir basta y actuar para detener esta agresión”.

Entrevista embajador de Israel. Foto: Canal 26.

Sela sostuvo que el régimen iraní representa una amenaza por su apoyo a organizaciones armadas y el desarrollo de capacidades misilísticas, factores que -según indicó- incrementan la inestabilidad regional. En otro pasaje de la conversación, reforzó su posición con un llamado directo a la cooperación global: “La comunidad internacional debe unirse y rechazar estos actos”, afirmó, en relación con las políticas atribuidas a Irán.

Más allá del conflicto, el embajador también buscó resaltar la estrategia diplomática israelí en la región, basada en la búsqueda de estabilidad y la ampliación de vínculos con otros países. En ese marco, destacó los avances alcanzados en los llamados Acuerdos de Abraham y el interés de Israel en profundizar relaciones de cooperación. “Estamos trabajando con naciones que buscan la estabilidad y el bienestar colectivo”, expresó.

Entrevista exclusiva de Canal 26 al embajador de Israel en Argentina.

Asimismo, subrayó el perfil tecnológico del país y su desarrollo en áreas como la energía solar y el riego por goteo, como ejemplos de innovación aplicada a la adaptación de condiciones geográficas complejas. En su visión, estos avances forman parte de una política exterior orientada no solo a la seguridad, sino también al progreso compartido.

Entrevista embajador de Israel. Foto: Canal 26.

Por otra parte, Eyal Sela se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania y reiteró el respaldo de Israel a iniciativas humanitarias en ese contexto. Según explicó, el país mantiene una participación activa en causas globales vinculadas a la salud, la tecnología y el bienestar.

Finalmente, el embajador remarcó que el diálogo sigue siendo una herramienta central para resolver disputas internacionales y que la estabilidad regional dependerá de la capacidad de los actores globales de sostener canales de comunicación abiertos y mecanismos de cooperación efectiva.