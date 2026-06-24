Javier Milei, en el cierre del evento de la Fundación Faro: “Nuestro peor trimestre es tres veces más grande de lo que pasó en los últimos 100 años”

El presidente comenzó a disertar en un evento de la organización pasadas las 21 del martes 23 de junio. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

Javier Milei se mostró junto a su nuevo vocero, Adrián Ravier en el cierre del evento organizado este martes por la Fundación Faro.

En el inicio de su conferencia, el presidente volvió a destacar el dato de la economía nacional que brindó el INDEC este martes: “Nuestro peor trimestre es tres veces más grande de lo que pasó en los últimos 100 años de la catástrofe populista/socialista”.

Además, acusó a los medios de comunicación de tener un “empecinamiento de mostrar los datos de la peor manera”.

“En el primer trimestre, el PBI creció en comparación con el mismo periodo del año pasado. Se batió un nuevo récord de producción. Ese dato, en la comparación, muestra que se expandió a un ritmo de 0,7%. Parece un número escueto, pero la realidad es que, cuando mirás la historia, la tasa de crecimiento anual es inferior”, dijo el mandatario.

Javier Milei habló en la Fundación Faro Foto: Captura de video.

Y agregó en sus análisis: “La economía, en abril de 2024, creció muy fuerte. Pero los medios de comunicación se ocuparon de ocultarlo. En supuestos medios que supuestamente están alineados con las ideas de la libertad. Pero en realidad están alineados con robar de la política y extorsionar desde el sistema judicial”.

En otro tramo de su discurso, habló en torno a las elecciones presidenciales del próximo año: “Si los argentinos deciden seguir abrazando las ideas de la libertad, el riesgo país se va a desplomar, Argentina se va a encaminar y va a crecer como nunca lo vio antes en su historia”.

Además, aseguró que “el salario ya le gana a la inflación, van a subir las jubilaciones” y que “el consumo va a despegar”.

También recordó que “la política quiso quebrar el corazón del programa, el Congreso aprobó 40 leyes sin contrapartidas de ingresos. Una orgía que busca destruir a los argentinos. La contraparte fue que el riesgo país subió a más de 1.500 puntos básicos. Esto generó un fuerte freno de la economía. La economía, frente a la salvajada, intentaron siete juicios políticos, donde trataron de hacer peripecias con los empresarios, con destrozos… o, digamos, metiendo gente en la calle para generar terror. A pesar de eso, lo superamos. Y en las elecciones al kirchnerismo le sacamos 24 puntos”.

“Si seguimos apostando a la apertura, eso va a generar más crecimiento. Es la idea de la división del trabajo. Y con todo lo que estamos haciendo, vamos a aniquilar la inflación”, completó.

Hubo un elogio a Ravier en un pasaje de su exposición: “Va a requerir explicarlo y mucha expertise. Por eso la experiencia de Adrián como divulgador es una herramienta para que los cambios de la gestión trasciendan el plano de los economistas y llegue a todos los argentinos. Queremos que todos los argentinos puedan comprender el momento histórico y queremos que Adrián los difunda de la manera correcta”.

Javier Milei realizará su sexto viaje a España desde que asumió

Este miércoles 24 de junio, Milei partirá rumbo a Madrid con el objetivo de reunirse con empresarios para promover inversiones. El encuentro con los financistas fue organizado por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, para afianzar los lazos comerciales y captar capitales europeos en proyectos de Argentina.

Javier Milei en España. Foto: Presidencia.

En tanto, el viernes 26 dará una clase de economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, una reconocida institución privada y católica, en la que sus autoridades tienen previsto entregarle una medalla y una distinción honorífica al mandatario argentino, una iniciativa impulsada por catedrático de Economía Aplicada, Javier Morillas.

Hasta el momento, y al igual que en sus giras previas a Madrid, no se contemplan reuniones de agenda con su par español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI, debido a las públicas tensiones diplomáticas bilaterales.

Al finalizar su viaje por España, Milei continuará su recorrido internacional y asistirá a la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Asunción, Paraguay, el próximo 30 de junio, y luego emprenderá una nueva gira hacia los Estados Unidos donde participará en el acto del 4 de julio, Día de la Independencia local.