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El Senado de Estados Unidos votó por primera vez a favor de que Donald Trump detenga la guerra contra Irán

Teniendo en cuenta que la votación no tiene carácter de ley, se trata de un revés político para el presidente norteamericano. Además, refleja las fisuras en el partido republicano.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Rechazo del Senado de EEUU a la guerra contra Irán.
Rechazo del Senado de EEUU a la guerra contra Irán. Foto: REUTERS
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El Senado de Estados Unidos votó este martes por primera vez a favor de poner fin a la guerra contra Irán, en lo que supone una revés político para el presidente estadounidense, Donald Trump.

La votación, que se resolvió por 50 votos a favor frente a 48 en contra, ratifica la decisión que ya aprobó la Cámara de Representantes a principios de junio en contra del conflicto en Medio Oriente.

La resolución, que ordena a Trump poner fin a la guerra o solicitar autorización para continuarla, no tiene carácter de ley, por lo que su valor es más simbólico que real, aunque marca el punto de mayor impopularidad de un conflicto que se extiende ya casi cuatro meses.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Evan Vucci)

Además, refleja las fisuras en el partido republicano, ya que cuatro republicanos se unieron a los demócratas, precisamente un día antes de que Trump se reúna con senadores en un almuerzo en el Capitolio.

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El senador John Fetterman de Pensilvania fue el único demócrata que votó en contra de la resolución, mientras los senadores Rand Paul de Kentucky, Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine y Bill Cassidy de Luisiana fueron los republicanos que la apoyaron.

Los republicanos habían mostrado su escepticismo ante el memorando de alto el fuego que el Gobierno de Donald Trump firmó con Irán y da 60 días para negociar un acuerdo de paz y han mostrado también su preocupación por el costo político de una guerra impopular entre los estadounidenses y dañina para la economía.

Rechazo del Senado de EEUU a la guerra contra Irán. Video: EFE

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró este martes que “cada segundo que esta guerra continúe, el costo para el pueblo estadounidense aumenta”.

La votación del martes marcó la primera vez desde la promulgación de la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973 que ambas cámaras del Congreso aprueban una resolución conjunta que insta al presidente poner fin a un conflicto militar.

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Matias Greisert

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