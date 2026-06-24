¿Qué ropa usar hoy en Tucumán? El pronóstico para este 24 de junio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 24 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 5° para este 24 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Tucumán
Hoy en Tucumán se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 10 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:09
|Puesta del sol
|18:37
|Horas de luz
|10h 28m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|76%
Radar meteorológico – Tucumán
¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?
Para este 24 de junio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?
El sol sale hoy en Tucumán a las 08:09 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?
El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Tucumán?
El pronóstico para hoy en Tucumán indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?
Para este 24 de junio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 10 - 25 km/h.
Ubicación de Tucumán
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|9°
|10°
|Oeste 2 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|8°
|10°
|Noroeste 2 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|8°
|9°
|Noroeste 2 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|7°
|8°
|Noroeste 2 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|6°
|7°
|Norte 2 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|6°
|5°
|Norte 4 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|6°
|5°
|Norte 6 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|5°
|5°
|Norte 5 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|6°
|6°
|Norte 5 - 11 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|10°
|11°
|Noreste 3 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|13°
|13°
|Este 2 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|15°
|15°
|Sureste 5 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|16°
|16°
|Sureste 7 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|16°
|16°
|Sureste 8 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|17°
|17°
|Sureste 6 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|17°
|17°
|Sur 4 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|17°
|17°
|Suroeste 3 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|16°
|16°
|Suroeste 6 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|14°
|14°
|Suroeste 9 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|13°
|13°
|Suroeste 10 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|12°
|12°
|Suroeste 8 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|11°
|11°
|Suroeste 3 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|10°
|10°
|Suroeste 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|10°
|11°
|Oeste 2 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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Tucumán