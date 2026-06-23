Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Salario. Foto: NA.

Los salarios subieron 3,5% en abril y quedaron por encima de la inflación, que registó un 2,6% en el cuarto mes del 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los haberes recuperaron así algo de terreno, al tener una mejora de 0,85% del poder adquisitivo tras caer ininterrumpidamente desde septiembre de 2025.

La suba real se explica en su totalidad por los salarios de los empleados privados, que aumentaron 4%.

En cambio, los públicos se incrementaron apenas 2,3% y quedaron nuevamente por debajo del índice de precios al consumidor (IPC).

Pagar en pesos argentinos Foto: Cedida por anunciante

En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 36,9%, como consecuencia de los incrementos de 29,3% en el sector privado registrado, 29,6% en el sector público y 69,6% en el sector privado no registrado.

Esa variación se ubicó 4,5 puntos por encima de la inflación acumulada en el mismo período, que fue de 32,4%.

Fuerte suba en el sector informal

El dato más llamativo volvió a estar en el segmento no registrado, cuyos salarios aumentaron 4,7% en abril y acumulan una suba interanual de 69,6%, muy por encima del resto de los sectores y de la evolución de los precios.

Los oficios son cada vez más elegidos en la Argentina Foto: Freepik

Sin embargo, este comportamiento responde en parte al rezago estadístico habitual del indicador, que capta variaciones de meses anteriores. Aun así, muestra una tendencia de recomposición de ingresos tras el fuerte deterioro previo.