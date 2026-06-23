En una rueda negativa para los mercados internacionales, sube el riesgo país y caen las acciones argentinas

Wall Street. Foto: REUTERS

En una rueda negativa para los mercados del mundo, los activos argentinos sufren caídas en la mayoría de sus versiones.

Entre los papeles de empresas argentinas que cotizan en el exterior, las mayores caídas las registraba Galicia (-2,8%); Globant (-2,5%) y BBVA (-2,3%).

Acciones argentinas en Wall Street. Foto: NA

Las acciones del panel MERVAL ceden 1.6% arrastradas por la baja de los papeles bancarios. El mismo perfil ofrece la operación de ADRs en Nueva York.

Los bonos de la deuda pública caen hasta 0,7% y el Riesgo País sube a 435 puntos.

Riesgo País. Foto: Gentileza Bloomberg

Los principales índices de las bolsas del mundo retrocedían ante la expectativa de los inversores por una política más restrictiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y una caída de las acciones tecnológicas.

La cotización del dólar

El dólar oficial en el Banco Nación abrió a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, con un alza de $5 con relación al último cierre.

En tanto, el dólar blue se ubicaba por encima de los $1500 para la venta por primera vez desde enero.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

Las cotizaciones

Dólar Blue: Compra $1.480 / Venta $1.500

Dólar Mayorista: Compra $1.459 / Venta $1.468

Dólar MEP: $1.498

Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $1.543

Dólar Tarjeta: Venta $1.930