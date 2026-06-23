En una rueda negativa para los mercados internacionales, sube el riesgo país y caen las acciones argentinas

En una rueda negativa para los mercados del mundo, los activos argentinos sufren caídas en la mayoría de sus versiones.
Entre los papeles de empresas argentinas que cotizan en el exterior, las mayores caídas las registraba Galicia (-2,8%); Globant (-2,5%) y BBVA (-2,3%).
Las acciones del panel MERVAL ceden 1.6% arrastradas por la baja de los papeles bancarios. El mismo perfil ofrece la operación de ADRs en Nueva York.
Los bonos de la deuda pública caen hasta 0,7% y el Riesgo País sube a 435 puntos.
Los principales índices de las bolsas del mundo retrocedían ante la expectativa de los inversores por una política más restrictiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y una caída de las acciones tecnológicas.
La cotización del dólar
El dólar oficial en el Banco Nación abrió a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, con un alza de $5 con relación al último cierre.
En tanto, el dólar blue se ubicaba por encima de los $1500 para la venta por primera vez desde enero.
Las cotizaciones
Dólar Blue: Compra $1.480 / Venta $1.500
Dólar Mayorista: Compra $1.459 / Venta $1.468
Dólar MEP: $1.498
Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $1.543
Dólar Tarjeta: Venta $1.930