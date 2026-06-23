Javier Milei celebró el dato de crecimiento económico del primer trimestre del año

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: @JMilei

El presidente Javier Milei destacó la suba del nivel de la actividad económica que se dio en el primer trimestre del 2026. El dato fue informado este martes 23 de junio por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

“MAGA”, escribió el mandatario en su cuenta de X, una adaptación de la sigla estadounidense “Make America Great Again” (Hacer a América grande de nuevo) que suele usar como “Make Argentina Great Again” (Hacer a la Argentina grande otra vez).

Y completó su posteo con el también tradicional “VLLC” (Viva la libertad, carajo), que lo acompaña en cada acto y cada posteo.

El mensaje de Luis Caputo

El mensaje del mandatario fue una respuesta a un posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien también celebró el dato brindado por el centro de estadísticas.

“El nivel de actividad alcanzó un nuevo récord histórico en el primer trimestre de 2026”, comenzó asegurando el titular de la cartera económica nacional.

Seguidamente, empezó a detallar la información de la economía argentina sistematizada por el INDEC, el cual publicó los datos. Al respecto, Caputo sumó que “en el primer trimestre de 2026, el Producto Bruto Interno (PBI) creció 0,7% trimestral desestacionalizado y 2,3% en relación a igual período de 2025, alcanzando un nuevo máximo histórico tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia‑ciclo”.

A su vez, marcó que “el indicador tendencia‑ciclo creció por octavo trimestre consecutivo, reflejando la robustez del ciclo expansivo que atraviesa la economía”.

También añadió que “al igual que el PIB, el consumo privado alcanzó un máximo histórico tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia‑ciclo”.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 02: El ministro de Economia, Luis Caputo habla durante el 43° Congreso Anual de la IAEF en el centro de Convenciones.FOTO NA: MARIANO SANCHEZ Foto: NA

En este sentido, mencionó que “el crecimiento del nivel de actividad registró una alta difusión, con 12 de los 16 sectores de actividad registrando expansión en relación al primer trimestre de 2025”.

Por último, dijo que “entre los componentes de la demanda agregada, las exportaciones y el consumo privado crecieron 9,8% y 2,7% en la comparación interanual, respectivamente, en tanto la inversión, las importaciones y el consumo público exhibieron una variación interanual negativa de 11,6%, 7,5% y 0,9%, respectivamente”.