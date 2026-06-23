Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Javier Milei celebró el dato de crecimiento económico del primer trimestre del año

El presidente se expresó en sus redes sociales con su tradicional frase. También Luis Caputo posteó en X luego del dato entregado por el INDEC.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Luis Caputo y Javier Milei.
Luis Caputo y Javier Milei. Foto: @JMilei
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El presidente Javier Milei destacó la suba del nivel de la actividad económica que se dio en el primer trimestre del 2026. El dato fue informado este martes 23 de junio por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

“MAGA”, escribió el mandatario en su cuenta de X, una adaptación de la sigla estadounidense “Make America Great Again” (Hacer a América grande de nuevo) que suele usar como “Make Argentina Great Again” (Hacer a la Argentina grande otra vez).

Y completó su posteo con el también tradicional “VLLC” (Viva la libertad, carajo), que lo acompaña en cada acto y cada posteo.

El mensaje de Luis Caputo

El mensaje del mandatario fue una respuesta a un posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien también celebró el dato brindado por el centro de estadísticas.

Contenido Recomendado

Nuevo cambio en el Gobierno de Javier Milei:Javier Lanari deja la Secretaría de Comunicación y Prensa

Nuevo cambio en el Gobierno de Javier Milei: Javier Lanari deja la Secretaría de Comunicación y Prensa

Elecciones 2027:el plan del Gobierno para esquivar el “efecto PASO” y cuidar la economía

Elecciones 2027: el plan del Gobierno para esquivar el “efecto PASO” y cuidar la economía

“El nivel de actividad alcanzó un nuevo récord histórico en el primer trimestre de 2026”, comenzó asegurando el titular de la cartera económica nacional.

Seguidamente, empezó a detallar la información de la economía argentina sistematizada por el INDEC, el cual publicó los datos. Al respecto, Caputo sumó que “en el primer trimestre de 2026, el Producto Bruto Interno (PBI) creció 0,7% trimestral desestacionalizado y 2,3% en relación a igual período de 2025, alcanzando un nuevo máximo histórico tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia‑ciclo”.

A su vez, marcó que “el indicador tendencia‑ciclo creció por octavo trimestre consecutivo, reflejando la robustez del ciclo expansivo que atraviesa la economía”.

También añadió que “al igual que el PIB, el consumo privado alcanzó un máximo histórico tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia‑ciclo”.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 02: El ministro de Economia, Luis Caputo habla durante el 43° Congreso Anual de la IAEF en el centro de Convenciones.FOTO NA: MARIANO SANCHEZ Foto: NA

En este sentido, mencionó que “el crecimiento del nivel de actividad registró una alta difusión, con 12 de los 16 sectores de actividad registrando expansión en relación al primer trimestre de 2025”.

Por último, dijo que “entre los componentes de la demanda agregada, las exportaciones y el consumo privado crecieron 9,8% y 2,7% en la comparación interanual, respectivamente, en tanto la inversión, las importaciones y el consumo público exhibieron una variación interanual negativa de 11,6%, 7,5% y 0,9%, respectivamente”.

Javier MileiEconomía argentinaPBI
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. José Luis Espert fue citado a indagatoria en la causa por presunto lavado de dinero

    José Luis Espert fue citado a indagatoria en la causa por presunto lavado de dinero

  2. Javier Milei en Estados Unidos:de la foto con Lionel Richie a pedirle a los empresarios “apostar por la Argentina”

    Javier Milei en Estados Unidos: de la foto con Lionel Richie a pedirle a los empresarios “apostar por la Argentina”

  3. Javier Milei celebró la aprobación del pliego de más de 70 candidatos a jueces:“El inicio de la reconstrucción de la justicia”

    Javier Milei celebró la aprobación del pliego de más de 70 candidatos a jueces: “El inicio de la reconstrucción de la justicia”
Lo último
También podría interesarte
Política

Javier Milei celebró el dato de crecimiento económico del primer trimestre del año

Javier Milei celebró el dato de crecimiento económico del primer trimestre del año

Luis Caputo explicó la emisión por US$ 5.000 millones que decretó el Gobierno en el Boletín Oficial:“No es nueva deuda, sino refinanciamiento”

Quiénes son los tres gobernadores que se reunirán para reclamar por fondos provinciales al Estado

Entrevista exclusiva de Canal 26 al embajador de Israel en Argentina:“Nuestros países tienen muchas cosas en común”

Economía

Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Luis Caputo explicó la emisión por US$ 5.000 millones que decretó el Gobierno en el Boletín Oficial:“No es nueva deuda, sino refinanciamiento”

El PBI creció 2,3% interanual en el primer trimestre del 2026, según el INDEC

En una rueda negativa para los mercados internacionales, sube el riesgo país y caen las acciones argentinas

Internacionales

El Senado de Estados Unidos votó por primera vez a favor de que Donald Trump detenga la guerra contra Irán

El Senado de Estados Unidos votó por primera vez a favor de que Donald Trump detenga la guerra contra Irán

Reactivan la construcción del primer túnel para barcos y cruceros del mundo:atravesará una montaña y estará listo para 2032

Entrevista exclusiva de Canal 26 al embajador de Israel en Argentina:“Nuestros países tienen muchas cosas en común”

Clave para entender la guerra en Medio Oriente:la diferencia legal entre canales y estrechos que limita a Irán en Ormuz