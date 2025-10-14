Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 14 de octubre de 2025

Pasión controlada

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, hoy canaliza tu intensidad emocional para efectuar transformaciones significativas. La clave está en

controlar tus emociones

Salud

Cuida tu bienestar emocional y físico realizando actividades que fortalezcan tu terapeuta interior. No te excedas en absoluto.

Dinero

Tu intuición financiera es aguda en este día, pero puede que debas contener impulsos irresponsables. Busca el equilibrio adecuado.

Amor

Emocionalmente puedes sentirte muy presente. Deja que los momentos íntimos hablen por sí mismos y generen conexiones profundas.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.