Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 29 de octubre de 2025

Transformación activa

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio se encuentra en medio de un periodo de transformación, es hora de dejar atrás viejas manías que no te permiten alcanzar tu máximo potencial.

Salud

La energía acumulada necesita una salida, prueba nuevos deportes que te permitan expresar de manera saludable tu intensidad emocional.

Dinero

Modera tus deseos de cambio en el área económica, algunas oportunidades atractivas pueden parecer engañosas. Actúa con prudencia.

Amor

La conexión con tu pareja requiere atención. Reconstruye tu relación a través del entendimiento y la empatía mutua.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.